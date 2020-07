Spikeball – das neue Roundnet

Die SF Birkelbach bieten jeden Montag um 19 Uhr eine Spikeball-Übungsrunde an. Doch woher kommt die heute sehr populäre Sportart überhaupt?

Heutzutage bleiben mancherorts verblüffte Gesichter zurück, wenn folgender Satz fällt: „Komm, lass uns eine Runde ‘Roundnet’ spielen.“ Bitte was? In Zeiten von Produkt-Placement und sonstigen Marketingstrategien von cleveren Unternehmen firmiert die populäre Sportart mittlerweile eher unter dem Namen „Spikeball“.

Eben frei nach dem gleichnamigen Ausrüster, der den Sport seit 2008 durch aktives Bewerben in den Sozialen Medien mitten in den Kulturen der Welt implementiert hat. So ist die Sportart aus den USA seit diesem Jahr auch in der Birkelbacher Provinz angekommen. Dort bietet Ulrich Saßmannshausen von den SF Birkelbach immer montags ab 19 Uhr eine Übungsrunde an – für Jedermann. Das Prinzip des neuen Modesports ist einfach und orientiert sich regeltechnisch am (Beach-)Volleyball: Zwei Teams á zwei Spieler versammeln sich um ein kleines Netz-Trampolin. Der (Spike)-Ball muss bei einer Angabe einmal auf dem Netz-Trampolin aufspringen, ehe die gegnerische Mannschaft mit maximal drei Ballkontakten das Spielgerät durch ein erneutes Aufticken auf dem Netz-Trampolin zurück zum Gegner spielt. Punkte werden erzielt, wenn der Gegner den Ball nicht zurückspielen kann, mehr als drei Ballkontakte verwendet oder seinen Kontrahenten in der Ausführung behindert.

Roundnet-Erfinder Jeff Knurek wusste übrigens schon beim ersten Ausprobieren im Jahr 1989, dass die Sportart aufgrund der einfachen Regeln und der schlichten Ausrüstung auf Begeisterung stoßen könnte. Mittlerweile existiert sogar eine offizielle deutsche Organisation sowie eine jährliche Weltmeisterschaft, die tatsächlich unter dem ursprünglichen Namen „Roundnet“ laufen.

Insgesamt existieren weltweit neun Bezeichnungen. In Birkelbach und – wie man hört – auch auf den Wiesen des Aachener Weihers in Köln heißt es aber: „Komm, lass uns eine Runde ‘Spikeball’ spielen.“

In der Rubrik „Sprache des Sports“ erläutert die WP spezifische Begriffe verschiedener Sportarten.