Das geht ja schon mal gut los bei den Deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften bzw. Winterwurf-Meisterschaften der Senioren. Am ersten Wettkampftag nahmen – jeweils in der Altersklasse W60 (Jg. 1956 bis 1960) – sowohl die Fischelbacherin Cornelia Wagener als auch die Bad Laaspherin Ricarda Wied-Bernshausen eine Silbermedaille in Empfang. Die Wettkämpfe der Senioren werden am Samstag und Sonntag in der Erfurter Leichtathletikhalle fortgesetzt.

Glücklich über Silber über 3000 Meter: Cornelia Wagener (W60) von der LC Eschenburg beim Zieleinlauf. Foto: Ralf Görlitz

Im 3000-Meter-Lauf der W60, der mit 14 Läuferinnen recht gut besetzt war, waren die Medaillen früh vergeben. „Conny“ Wagener (LC Eschenburg) setzte sich frühzeitig mit Waltraud Klostermann (TV Norden) und Antje Wietscher in einer dreiköpfigen Spitzengruppe ab, die am Ende fast eine ganze Minute vor dem restlichen Feld das Ziel erreichte. Im Finale spielte Klostermann ihren kleinen Altersvorteil aus. Sie zählt als jüngster Jahrgang der W60 zu den „jungen Hüpfern“ und lief in 12:08,93 Minuten mit fünf bzw. sieben Sekunden Vorsprung auf Wagener und Wietscher ins Ziel. Letztere zählen zum „alten Eisen“ der W60 und treten ab 2021 in der W65 an.

Ihre Goldmedaille aus dem Vorjahr verteidigte Conny Wagener also nicht, dennoch lief sie mit einem Lächeln über die Ziellinie. Bei ihrem Silberlauf in diesem Jahr war sie nämlich fast sieben Sekunden schneller als bei ihrem Goldlauf vor Jahresfrist. Am Samstag startet Conny Wagener über 800 Meter, was für ihre Verhältnisse eine sehr kurze Distanz ist.

Ricarda Wied-Bernshausen hält ihr Leistungslevel

Und wie lief es für Ricarda Wied-Bernshausen? Die Trainerin des TV Laasphe, in diesem Jahr in die W60 „aufgerückt“, hatte im Speerwurf mit Elisabeth Wisniewski (LG Rodgau) nur eine Konkurrentin, gegen die allerdings kein Kraut gewachsen war. Wied-Bernshausen schleuderte den Speer auf 19,16 Meter und damit drei Zentimeter weiter als bei ihrem letzten Start bei der Senioren-DM in Erfurt vor zwei Jahren.

Mehr Meldungen bzw. Erfüllungen der Qualifikationsnorm gab es im Hammerwurf mit sechs Starterinnen. Auch in dieser Disziplin gab es für Wied-Bernshausen gegenüber den Vorjahren keine Einbußen. 29,61 Meter bedeuteten Rang vier, wobei ein Meter zur Bronzemedaille fehlte.