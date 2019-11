Siegerländer KV verliert Kampf um Platz drei

Ludwigsburg. Kunstturn-Bundesligist Siegerländer KV hat das kleine Finale der Deutschen Turn-Liga am Samstagabend in der MHP-Arena in Ludwigsburg mit 27:36 Scorepunkten und 5:7 Gerätpunkten gegen den favorisierten TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau verloren und ist damit bei der Medaillenvergabe wie schon vor drei Jahren leer ausgegangen. Allerdings hatte sich die Mannschaft nur wenig vorzuwerfen – sah man vom mit 0:10 verlorenen Sprung ab, der für die Teams, die um Platz drei kämpften, nach sehr langer Wartezeit nach der Eröffnung diesmal das Auftaktgerät war.

„Zu wenig Angriffsflächen“

„Wetzgau hat uns zu wenig Angriffsflächen geliefert und wir haben zu viele kleinere Fehler gemacht“, fasste SKV-Mannschaftsverantwortlicher Heinz Rohleder zusammen. Den klaren Rückstand am ersten Gerät zogen die Siegerländer, die von rund 25 Fans in der insgesamt nur halbvollen Halle unterstützt wurden, quasi durch den gesamten restlichen Wettkampf. Am Barren holte der erneut überzeugende Ahmet Önder die ersten SKV-Punkte, das Gerät endete 6:6.

Am Reck hielten die Siegerländer beim knappen 6:7 auch sehr gut mit, gingen folglich mit einem 12:23-Rückstand in die Pause. In die zweite Wettkampfhälfte startete die SKV mit dem Gewinn des Bodens (5:3), bei dem der leicht am Fuß verletzte Dario Sissakis zugunsten von Routinier Jonas Rohleder passen musste. Die SKV verkürzte den Rückstand Stück für Stück, doch waren die fünf Punkte von Andreas Toba gegen Sebastian Bock am Seitpferd eine Vorentscheidung.

Courtney Tulloch lässt Muskeln spielen

Die machte am Schlussgerät Ringe der Brite Courtney Tulloch mit seinen fünf Scorepunkten und der besten SKV-Tageswertung (14,85) gegen Helge Liebrich wett, doch am Ende sollte es für eine tapfer kämpfende Siegerländer KV gegen einen fast fehlerfrei durchturnenden Gegner nicht mehr.

„Man hat gesehen, dass wir mithalten können, aber in der Summe war der Leistungsunterschied gegen Schwäbisch Gmünd-Wetzgau doch zu sehen“, sagte SKV-Vorstandsmitglied Horst-Walter Eckhardt.