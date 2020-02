Siegerländer KV auf dem Sprung in eine neue Ära

Dreis-Tiefenbach. Die Siegerländer Kunstturn-Vereinigung (SKV) geht in Sachen Nachwuchsarbeit einen für sie ganz neuen Weg, der historische Dimensionen erreicht. Erstmals in ihrer 47-jährigen Geschichte hat die SKV mit Unterstützung der KTV 78 Wetzlar eine Mannschaft für die NBL, die Nachwuchsbundesliga der Deutschen Turn-Liga, gemeldet. Die Saison 2020 beginnt im April.

Das Projekt

„Dieses Projekt ist für uns ein Sprung.“ SKV-Präsident Reimund Spies bemüht einen Begriff aus dem Turnsport um zu unterstreichen, welchen Kraftakt die SKV leisten muss. Personelle Unterstützung erfährt die SKV durch die KTV 78 Wetzlar, zu der die Dreis-Tiefenbacher seit Jahren gute Beziehungen pflegt. Im dortigen Stützpunkt trainieren u.a. die SKV-Bundesligaturner Fabian Lotz und Moritz Müller. Als Sponsor bringt sich die Firma Hees Bürowelt aus Siegen ein.

Die Ziele

Es gibt ein Bündel von Gründen, warum sich die SKV so ins Zeug legt. In erster Linie sollen die besten Talente aus der Region durch den Start in solch einem Wettkampfformat an das „Aushängeschild“, die Bundesliga-Mannschaft, herangeführt werden, um deren Bestand dauerhaft zu sichern. Damit einher geht das Sammeln von Wettkampferfahrung, aber auch Spaß und Motivation stehen hoch im Kurs.

Die Liga

Die NBL wurde 2016 mit fünf Mannschaften ins Leben gerufen. In der vergangenen Saison waren es schon doppelt so viele Teams, verteilt auf zwei Staffeln. NBL-Sieger 2019 wurde die Kieler TK.

Die Termine

Es gibt in dieser Saison drei NBL-Wettkämpfe in den beiden Staffeln, und zwar am 25. April, 16. Mai und 17. Oktober. Der Mai-Wettkampf soll in Essen stattfinden, die anderen Veranstaltungen sind noch nicht vergeben. Einen Heimwettkampf kann die SKV in diesem Jahr noch nicht ausrichten. Am 5. Dezember findet das Finale statt. Es steigt ebenso wie das DTL-Finale der „Großen“ in Ludwigsburg.

Der Modus

Jeder Verein oder jede Startgemeinschaft darf pro Saison insgesamt neun Turner aus den Altersklassen 12-14 Jahre bzw. 15/16 Jahre melden. Pro Wettkampf dürfen acht Turner starten, vier pro Gerät. Die drei Besten kommen in die Wertung. Es werden Kürübungen geturnt.

Siegen-Wittgenstein SKV und die TurnTalentSchule Die Siegerländer KV wurde 1973 gegründet. Ihr gehören zurzeit acht Trägervereine an. Die SKV gehört zu den Gründungsmitgliedern der Deutschen Turn-Liga und wurde 1978 und 1979 Deutscher Meister. Vor 40 Jahren wurde das Kunstturnzentrum in Dreis-Tiefenbach eingeweiht. Es ist seit vielen Jahren eine zertifizierte DTB-TurnTalentSchule und Landesleistungsstützpunkt für männliches Gerätturnen. In der TurnTalentSchule trainiert zurzeit die Rekordzahl von 40 Jungen, so dass der Platz in der Halle kaum noch ausreicht.

„Die Anforderungen, gerade für die Jüngeren, sind ganz schön deftig“, weiß Heinz Rohleder, Leiter der TurnTalentSchule. In das Finale ziehen der Erste bis Dritte jeder Gruppe ein.

Die Mannschaft

Von den neun gemeldeten Nachwuchsturnern kommt das Gros, nämlich sieben, aus dem Stützpunkt in Dreis-Tiefenbach, werden also von der SKV gestellt. Dies sind: Fabio Valido (Jahrgang 2005), Gabriel Kiess, Niels Krämer, Michael Daudrich (alle 2007), Ruben Kupferoth, Mats Krämer und Manuel Bart (alle 2008).

Die KTV 78 Wetzlar ist mit Arne Heinz und Hendrik Steen (beide 2007) dabei. Trainer werden die Jungs von Rainer Weishaar (Dreis-Tiefenbach), Ralf Müller und Tino Heinz (beide Wetzlar) sein.