Wallau/Laasphe. Sowohl die Frauen als auch die Herrenmannschaft der SG Wallau/Laasphe feierten am Wochenende je einen verdienten Erfolg im Tabellenkeller.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

SG Wallau/Laasphe: Souveräner Sieg bei Müllers Comeback

Die Frauen- und Herren-Basketballer der SG Wallau/Laasphe waren am Wochenende jeweils im Einsatz – beide mit Erfolg. Während die SG-Frauen einen souveränen Sieg einfuhren, taten sich die Herren im Abstiegskrimi schwerer, gewannen allerdings am Ende ebenso.

Frauen-Bezirksliga

SG Wallau/Laasphe – Lich Basketball 54:37 (15:4/33:12/40:25). Der Tabellenletzte aus Lich setzte von Beginn an auf eine harte Spielweise, wovon sich die Gastgeberinnen aus Wallau und Laasphe allerdings nicht beeindrucken ließen. Im Gegenteil zog die SG im ersten und zweiten Viertel erst mit 15:4 und dann mit 33:12 deutlich davon. Erst nach der Halbzeit kamen die Gäste nochmal besser auf, während bei der SG etwas Ladehemmung einkehrte. So gelangen Lich besonders durch Helene Bodach, die mit 12 Punkten die beste Werferin war, 13 Punkte, während der SG nur sieben gelangen.

Schlussspurt der SG

Gefährdet wurde der Sieg durch diese Verschnaufpause allerdings zu keinen Zeitpunkt, zumal die SG-Frauen im Schlussspurt nochmals 14 Punkte auf das Parkett zauberten und den Sieg endgültig sicherten. Erfreulich war zudem das Comeback von Nadia Müller, die sich perfekt in die Mannschaft einfügte, und gleich 12 Punkte beisteuerte. Beste Werferin bei der SG war Katharina Egerding (18).

SG Wallau/Laasphe: Katharina Egerding (18 Punkte), Nadia Müller (12), Annalena Büscher (9), Laura Gamper (8), Maike Labenz (7), Anastasia Büscher, Amelie Förster, Kerstin Frank (je 0 Punkte).

Herren-Kreisliga A

SG Wallau/Laasphe – BC Marburg 3 66:58 (7:17/26:30/48:42). Die Brisanz des Spiels in der Kreisliga A hatte sich bereits vergangene Woche angekündigt. Denn da hatte der Vorletzte Marburg 3 dank

Verstärkungen aus dem Landesliga-Oberbau überraschend gegen Klein-Linden 2 gewonnen und die SG-Basketballer knapp gegen Butzbach 2 verloren. Somit standen die Sportler aus Wallau und Laasphe gehörig unter Druck, um Marburg in der Tabelle nicht wegziehen zu lassen.

Diesen „Endspielcharakter“ habe man laut Jann Burholt besonders im ersten Viertel deutlich gemerkt. Da war es schließlich auch Marburg, die mit 17 Punkten die Partie dominierten, während die SG auf magere sieben Zähler kam. Bis zur Halbzeit stabilisierten sich die Gastgeber auch zunehmend und verkürzten den Rückstand auf nur noch vier Punkte – 26:30. Im dritten Viertel wendete sich das Blatt dann, was in erster Linie dem stark harmonierenden Duo Marko Petrovic und Kai Winterhoff zu verdanken war, so dass die SG zwischenzeitlich auf den 42:42-Ausgleich kam. Am Ende dieses umkämpften dritten Viertels führte die SG mit 48:42. Die Schlussphase entwickelte sich zum echten Parkett-Krimi, wobei Wallau/Laasphe die Nerven bewahrte und letztlich mit 66:58 gewann.

SG Wallau/Laasphe: Kai Winterhoff (20 Punkte), Marko Petrovic (17), Jann Burholt (10), Maximilian Jung (8), Christian Gräser (4), Joshua Krestel, Steffen Marks (0).