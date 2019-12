Bad Laasphe. Kein gutes Wochenende für die Basketballer der SG Wallau/Laasphe: Sowohl die Männer als auch die Frauen verlieren ihre Spiele.

SG Wallau/Laasphe rutscht auf den letzten Tabellenplatz ab

Während die Herren der SG Wallau/Laasphe in der Basketball-Kreisliga A gegen den TV Wetzlar chancenlos waren, ging es bei den Frauen in der Bezirksliga deutlich knapper zu.

Kreisliga A Männer

SG Wallau/Laasphe - TV Wetzlar II 55:87 (1:17, 20:33, 45:56). Die Einstellung und die Leistung der SG Wallau/Laasphe stimmte an diesem Samstagabend in der Sporthalle der Hauptschule der Lahnstadt. Gegen die Gäste aus Wetzlar spiegelte das deutliche Ergebnis von 55:87 die Kräfteverhältnisse dennoch sehr gut wider: Denn ohne ihren Spielertrainer Kai Winterhoff musste die SG gegen den Tabellenzweiten zudem auf Johannes Bosch, Elvir Korac, Salem Farhat und Christian Gräser verzichten. Die acht verbliebenden Akteure hielten bis zum Ende des zweiten Viertels gut mit, mussten allerdings bereits in dieser Phase der Unterlegenheit in der Körpergröße ihren Tribut zollen.

Zur Halbzeit stand es dann 20:33, wobei die SG besonders defensiv diszipliniert verteidigte und in der Offensive auf einen starken Marko Petrovic bauen konnte. Im dritten Viertel gelang es den Basketballern der SG Wallau-Laasphe sogar den Abstand noch auf 45:56 zu verkürzen, ehe im letzten Viertel die Puste ausging. „Im Laufe des Spiels haben uns ein wenig die Körner gefehlt“, resümierte SG-Spieler Jann Burholt.

Angetrieben vom starken Thomas Stifanos, der am Ende mit 18 Punkten bester Werfer der Gäste war, rollte im weiteren Verlauf ein Angriff nach dem anderen auf die SG-Defense zu. Aufgrund der fehlenden Wechselmöglichkeiten fehlte die nötige Entlastung in der Offensive – und in der Abwehr offenbarte sich in den direkten Duellen ein Mangel an Spritzigkeit. Am Ende verkaufte sich die SG Wallau/Laasphe gemessen am einsatzfähigen Personal zwar achtbar, rutscht aber dennoch auf den letzten Tabellenplatz ab.

Am Saisonende steigt eine Mannschaft ab. Der BC Marburg III steht aktuell punktgleich, aber mit der besseren Korbbilanz einen Rang vor Wallau/Laasphe. Die SG Kinzenbach ist ebenfalls noch in direkter Reichweite und liegt zwei Punkte davor.

SG Wallau/Laasphe: Marko Petrovic (25), Jann Burholt (10), Tom Grübener (7), Maximilian Jung (7), Dragan Karanovic (4), Steffen Marks (2), Jan Kleemann, Joshua Krestel.

Frauen-Bezirksliga

SG Wallau/Laasphe - TSV Butzbach II 44:51 (5:17, 17:26, 24:38). Trainer Jann Burholt war mit der Leistung seiner SG Wallau/Laasphe trotz der Niederlage zufrieden – immerhin hielten die Basketballerinnen die Partie gegen den TSV 1846 Butzbach II lange Zeit ausgeglichen. Eine Ausnahme bildete das erste Viertel, das die Gäste mit effektiven Angriffen und konzentrierter Verteidigung mit 17:5 klar dominierten.

„Dagegen hatten wir anfangs wenig Lösungen, so dass wir später auf eine Manndeckung umgestellt haben“, berichtet Burholt, woraus sich das Spieltempo nochmals verschärfte.

Jann Burholt, Trainer der SG Wallau/Laasphe, gibt in der letzten Besprechung vor dem Spiel taktische Anweisungen. Foto: Florian Runte

Zur Pause betrug der Abstand neun Zähler, ehe der TSV im dritten Drittel nochmal kurz aufdrehte. Im letzten Viertel verkürzte die SG zwar auf sieben Punkte, doch dabei blieb es. Im sechsten Spiel war es die fünfte Niederlage der Spielgemeinschaft aus Wittgenstein und dem Hinterland, die eine Niederlage jedoch erst am grünen Tisch hinnehmen musste.

SG Wallau/Laasphe: Milena Wied (18 Punkte), Maike Labenz (13), Katharina Egerding (9), Amelie Förster (2), Merle Radtke (2), Azra Akkaya, Annalena Büscher, Lorena Drha, Kerstin Frank. .