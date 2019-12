SG Laasphe/Niederlaasphe II sendet ein Lebenszeichen

In der Fußball-Kreisliga C2 musste das Lokalderby zwischen dem FC Ebenau und dem TuS Dotzlar witterungsbedingt abgesagt werden. FCE-Trainer Mario Julius vermerkte über den Asche-Hartplatz in Schwarzenau, dass dieser „knüppelhart“ gefroren gewesen sei. Der Schiedsrichter sah es genauso und entschied nach einer Platzbegehung, dass die Partie gar nicht erst angepfiffen wird.

SV Germania Salchendorf III – VfL Bad Berleburg II 2:5 (2:2). Die Reserve des VfL Bad Berleburg hat die hohe Hürde in Salchendorf gemeistert und dank eines 5:2-Sieges drei Punkte aus dem „Wüstefeld“ entführt. Die Partie entwickelte sich zu einem guten C-Liga-Spiel, da auf beiden Seiten Verstärkungen „von oben“ mitmischten: Bei den Germanen hatte die „Zweite“ und „Erste“ in Kreisliga A bzw. Bezirksliga jeweils spielfrei, während beim VfL Ahmad Ibrahim und Tarek Benyagoub in die Winkler-Elf rückten. Auch das Landesliga-Team des VfL hatte spielfrei.

Die Führung der Gäste resultierte aus einem von Matthäus Wollny ins eigene Netz abgefälschten Schuss (19.). Doch jeweils nach Ecken markierte erst Timo Bäcker den Ausgleich (26.), ehe Wollny sein Eigentor wieder gut machte und zur 2:1-Führung traf (34.). Mit dem Pausenpfiff glichen die Germanen durch Fabian Schmidt zum 2:2 aus.

Im zweiten Durchgang legte Sebastian Kaiser in seinem ersten Auftritt nach seinem Bänderriss im rechten Fuß zwei Tore nach (46./64.) und Benyagoub besorgte den 5:2-Endstand. Ein großer Wermutstropfen ist die Gelb-Rote Karte von Michael Birkelbach wegen wiederholten Foulspiels (81.). Berleburgs Louis Lauber: „Der Platzverweis ist hinsichtlich des Spiels gegen Johannland kommende Woche bitter, der Sieg ist aber verdient.“

SV Feudingen II – SpVg. Bürbach II 1:1 (1:0). Dank eines mutigen Auftritts gegen den unangefochtenen Spitzenreiter aus Bürbach verdiente sich der SV Feudingen II das Remis. „Wir haben es im ersten Durchgang verpasst, das zweite Tor nachzulegen, aber unterm Strich ist der Punkt in Ordnung“, erklärte Feudingens Spielertrainer Jens Mengel, der zusammen mit seinem Co-Trainer David Wetter auch im kommenden Jahr an der Seitenlinie der SVF-Reserve coachen wird. „Die Jungs haben großen Spaß und ziehen voll mit, daher war die Entscheidung für mich sehr einfach.“ Ob der dritte Trainer im Bunde, Markus Wied, weitermacht, ist noch offen. „Markus wird im Frühjahr Vater und will dann erstmal sehen, ober das zeitlich hinbekommt“, erklärt Mengel, der natürlich auf einen Verbleib Wieds hofft.

Janneck Althaus bescherte Feudingen II in der Folge einer Ecke die Führung (30.) bevor Bürbachs Marcel Weber (48.) ein Missverständnis in der SVF-Verteidigung zum 1:1-Ausgleich ausnutzte.

TuS Johannland – SG Laasphe/Niederlaasphe II 2:3 (1:2). Da ist er, der erste Sieg für Laasphe/Niederlaasphe II. Die SG sorgte beim letztjährigen B-Liga-Absteiger für die Überraschung des Spieltages: Zwar ging der TuS durch Raphael Otterbach mit 1:0 in Führung, doch drehte die SG im weiteren Verlauf plötzlich auf: Christian Paul per Doppelpack (16./55.) und Cem Kavran (28.) schossen die Tore. Am Sieg änderte auch Johannlands Anschlusstreffer durch Tobias Wertebach nichts mehr (90.).