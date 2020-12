SG Laasphe/Niederlaasphe: 2020, eine wilde Achterbahnfahrt

Bad Laasphe/Niederlaasphe Hinter der SG Laasphe/Niederlaasphe liegt ein äußerst nervenaufreibendes Jahr. Corona spielt bei dieser Betrachtung nur eine Nebenrolle

Die Fußballler der SG Laasphe/Niederlaasphe überwintern während der zeitlich unbestimmten Corona-Zwangspause auf dem 9. Tabellenplatz in der Kreisliga A, also in der Mitte der Tabelle. Auch auf das gesamte Jahr gesehen liegt die Wahrheit für die „Orangenen“ in der Mitte – 2020 war ein Jahr mit Höhen und Tiefen. Die gibt es natürlich immer, doch in diesem Fall waren sie ungewöhnlich ausgeprägt.

Gute Zeiten

Das Kalenderjahr 2020 begann auf eine Weise, die Euphorie bei Spielern und Anhängern schürte: Mit zwei Siegen gegen die direkten Konkurrenten im Rennen um den Aufstiegsplatz in die Kreisliga A, nämlich einem Heimsieg gegen Edertal und einem 1:0-Sieg vor prächtiger Kulisse gegen Feudingen. „Wir hatten echt einen guten Lauf”, erzählte Sebastian Schneider, Spielausschussvorsitzender des FC Laasphe. „Ich will nicht mutmaßen, aber ich schätze wir hätten den Feudingern noch eine Weile im Nacken gesessen”, fügt Schneider an.

Schlechte Zeiten

Doch es kam bekanntlich anders, nach nur zwei Spieltagen in 2020 wurde die Saison im Amateurfußball erst unter- und dann abgebrochen. Die Euphorie schlug in Ratlosigkeit und Fatalismus um, denn lange stand nicht fest, ob es Aufsteiger geben würde – und wenn ja, wie viele. Aus der Ferne, in einer Zeit als Klopapier und Nudeln knapp wurden, verfolgte die SG die zähe Debatte um die Saisonwertung. An deren Ende hieß es zunächst, dass in der Kreisliga B nur der SV Feudingen als Tabellenerster aufsteigt.

Gute Zeiten

Kurz darauf wurde verkündet, dass doch auch der Zweite und der Dritte aufsteigen dürfen – also auch Laasphe/Niederlaasphe. Im Wabachpark und im Lahntalstadion knallten deshalb aber nicht gleich die Sektkorken. „Ein sportlicher Aufstieg wäre allen lieber gewesen. Wir haben uns früh mit beiden Vorständen abgestimmt und am Ende beschlossen, die Mannschaft mitbestimmen zu lassen“, erinnert sich Schneider. Er räumt ein, dass sich die Spieler mit der Entscheidung alles andere als leicht getan haben. „Wir hatten alle natürlich Respekt vor der A-Liga”, sagt Schneider. Und er erklärt auch, warum: „Den Spielern kamen direkt Gedanken an die zwei schwierigen Saisons von nach unserem Aufstieg 2016 in den Kopf. Da fragt man sich, ob es sich am Ende wirklich lohnt.”

Schlechte Zeiten

Letztlich entschied sich die Mehrheit der Spieler für den Aufstieg, der normalerweise neue Kräfte freisetzt – sich in einer höheren Liga beweisen zu können, ist schließlich ein Grundantrieb im Amateurfußball. Doch auch diesmal gab es erhebliche Stimmungsdämpfer. Mit Johannes Damm einer der Aufstiegsgaranten das Team in Richtung Biedenkopf, das verheißungsvolle Talent Max Bosch wechselte zum Landesligisten VfL Bad Berleburg. Darüber hinaus beschlossen Nils Bergen und Fabrizio Paura vorerst nicht weiter für die erste Mannschaft der Laaspher aufzulaufen und Torwart Lukas Dilmann zog studienbedingt in die Ferne. Auch Mohamed Schwan zog sich zurück.

Schneider beschrieb das Szenario so: „Nach den unerwarteten Abgängen war unser Kader ziemlich geschrumpft, da mussten wir erst Mal Lösungen finden.” Zu allem Überfluss musste auch Erfolgstrainer Marco Schneider während der laufenden Vorbereitung sein Amt aus privaten Gründen niederlegen.

„Christian hat das Team gut übernommen und sich bis heute gut eingelebt. Wir hatten vor Jahren schon einmal Kontakt zu ihm gehabt und diesmal konnten wir ihn zu uns holen”, sagte Schneider. Wie wohl sich der Trainer fühlt zeigt, dass er laut Schneider seinen Spielerpass beantragt hat, um der Mannschaft, sollte es nötig sein, mit seiner Erfahrung helfen zu können.

Einen guten Start hatte Ruppert aber nicht wirklich, zumindest den Resultaten nach.

Gute Zeiten

Ein Nackenschlag, eigentlich. Doch bei der Achterbahnfahrt im Fußballjahr 2020 folgte nach der mentalen Schussfahrt in die Tiefe der nächste rasente Richtungswechsel - wieder nach oben.

Neben der gesamten Mannschaft ließ Schneider vor allem den Eigengewächsen ein besonderes Lob zukommen: „Clemens Salz, Arda Akkaya, Dominik Gerhardt, Fabien Göhring und Tobias Hammer schlagen sich in ihrem ersten Seniorenjahr in der A-Liga richtig gut, das muss man mal erwähnen.” Und auch die Vakanz auf der Torwartposition konnten die Laaspher lösen, indem man David Günther von den Sportfreunden Birkelbach als Vertragsamateur in der laufenden Saison verpflichtete.

Nach einem herausfordernden Jahr 2020 resümiert Schneider: „Keiner von uns hätte so ein Jahr und so eine starke Hinrunde in der Kreisliga A erwartet, dafür ein großes Lob an die Mannschaft und den Trainer.” Er geht noch einen Schritt weiter und gibt einen kleinen Ausblick auf die Zukunft: „Sollte weitergespielt werden, dann bin ich zuversichtlich, dass wir die Klasse halten können.” Doch dabei soll es laut Schneider bestenfalls nicht bleiben: „Wir wollten den Kader natürlich verstärken und führen hier und da auch schon unsere Gespräche. Aber kein Grund zur Eile, wir haben da noch etwas Zeit.”