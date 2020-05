Pass in die Gasse #225

Pass in die Gasse #225 SF Edertal und SG Laasphe/Niederlaasphe: Sein oder Nichtsein

Durch Corona stehen manche Vereine plötzlich vor einem unverhofften Aufstieg. Das sorgt für Freude, zum Teil aber auch für Bedenken.

Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage! Auch über 400 Jahre nach „Hamlet“ ist diese Frage aller Fragen nicht nur die populärste William Shakespears, sondern auch die nie alternde. Jeden Tag müssen wir uns im Großen wie im Kleinen entscheiden und ständig mögliche Konsequenzen abwägen. Und wehe es geht, wie bei Hamlet, um die Existenz.

Hart- oder weichgekocht?

Dabei ist die Existenzfrage ja individueller Prägung. Dem einen begegnet das Sein oder Nichtsein beim Autokauf, die andere zweifelt bei der Wahl der Partei, während für zarte Gemüter schon das hart- oder weichgekochte Ei am Frühstückstisch eine (auch Dank Loriot) existenzielle Frage darstellt.

Nun stehen im Wittgensteiner Fußball durch Corona und den daraus folgenden Massenaufstieg plötzlich auch Teams wie die Sportfreunde Edertal oder die SG Laasphe/Niederlaasphe vor der Frage, ob man eher den unverhofften Aufstieg wagt oder die Kirche, also das runde Leder, lieber im Dorf lassen sollte. Doch was soll schon passieren? Natürlich sind Bedenken klug und richtig und die Sorgen um die Folgen eines direkten Wiederabstiegs keiner wilden Fantasie geschuldet. Ja, reichen Personal und Penunzen für die Kreisliga A denn überhaupt aus?

Das Schöne in allem Zweifel ist bei Shakespeare ja, dass keine Wahrscheinlichkeit berechnet wird, um der Entscheidung Kraft zu geben. Es ist doch wahrlich ein Privileg, voller Ungewissheit in ein neues Abenteuer aufzubrechen. Das macht ein Wagnis ja gerade aus. Und sollte auf Sein ein Nichtsein folgen und das Experiment Aufstieg scheitern, hätte man, im Gegensatz zu Hamlet, eines erreicht: Gewissheit.

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.