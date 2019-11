Sportfreunde Edertal II jubeln nach Formfehler des FC Benfe

Der FC Benfe II, hier mit Kim Dean Weyandt, war auf dem Raumländer Kunstrasen die klar dominierende Mannschaft, setzte allerdings regelwidrig zu viele Ü23-Spieler ein, die in den Wochen zuvor noch in der „Ersten“ gespielt hatten.

Wittgenstein. Eigentlich filetierte der FC Benfe II die Reserve der SF Edertal – eigentlich. Denn nur rund eine Stunde nach Abpfiff jubelte dann das Heimteam.

In der Fußball-Kreisliga D3 ist am Sonntag der Spitzenreiter Sportfreunde Edertal II sportlich mit einem 1:5 gegen den FC Benfe unter die Räder geraten – doch weil die Gäste zu viele Ü23-Spieler eingesetzt hatten, die zuvor bereits in der „Ersten“ aktiv waren und damit gegen die Spielordnung verstoßen hatten, wurde das Spiel mit 2:0 für Edertal II gewertet.