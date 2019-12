SF Edertal II ist zu stark für TuS Erndtebrück III

In der Fußball-Kreisliga D3 fanden an diesem Wochenende aufgrund der kalten Witterung nur drei Spiele statt. Die ausgefallenen Partien zwischen dem VfB Banfe II und dem VfL Girkhausen (4. März), SV Schameder II und FC Weidenhausen sowie zwischen dem FC Ebenau II und Oberes Banfetal II (beide 11. März, 19 Uhr) werden allesamt im Jahr 2020 nachgeholt.

Immerhin boten sich den Zuschauern, die sich gestern in die Kälte stellten, jeweils spektakuläre Partien, in denen am Ende insgesamt 21 Treffern fielen. Durch die beiden Siege des Spitzenreiters SF Edertal II (3:1 gegen TuS Erndtebrück III) und des „Zweiten“ TSV Aue-Wingeshausen II (8:1 gegen Grün-Weiß Eschenbach II) entscheidet sich die Wintermeisterschaft der Liga erst am kommenden Wochenende.

Die Kicker aus Raumland und Berghausen benötigen dann allerdings nur einen Punkt, um diese zu sichern, da sie aktuell drei Zähler Vorsprung auf den Verfolger Aue-Wingeshausen haben.

SF Edertal II – TuS Erndtebrück III 3:1 (2:0). Tore: 1:0 Sinan Var (9.), 2:0 Benjamin Scholl (40.), 3:0 Dorian Wick (55.), 3:1 Philipp Bald (88.) – Gelb-Rote Karte Markus Heinrich wegen wiederholten Foulspiels (84.).

TSV Aue-Wingeshausen II – SV Grün-Weiß Eschenbach II 8:1 (5:0). 1:0/2:0/7:1 Pierre Kuffner (25., 33., 81.), 2:0/4:0/8:1 Fabian Treude (32., 39., 85.), 5:0 Nico Roeser (41.), 5:1 Rene Krämer (68.), 6:1 Fabian Althaus (72.).

SV Feudingen III – FC Benfe II 0:8 (0:1).0:1 Marc Wandrey (8.), 0:2/0:5 Steffen Six (51./78.), 0:3/0:4 Tom Joshua Oft (60./61.), 0:6/0:7 Kim Dean Weyandt (81./87.), 0:8 Szymon Adam Popiela (89.).