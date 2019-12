RSVE Siegen sehnt das Ende der Misere herbei

3. Frauenliga West

HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler - TVE Netphen. Wo ist Marpingen? Die Gemeinde im Südwesten des saarländischen Landkreises St. Wendel entstand 1974 nach der Gebietsreform durch die Verschmelzung von Marpingen, Urexweiler, Alsweiler und Berschweiler. So weit, so gut. Die Handballfrauen des TVE Netphen besuchen am Samstag zum ersten Mal für ein Drittliga-Spiel diese Region – und voraussichtlich auch zum vorerst letzen Mal, denn selbst im eigenen Lager glaubt kaum noch jemand an die Rettung. Die bisherigen Leistungen reichen in dieser Liga nicht aus, um sich nach 1:17 Punkten noch Chancen auf den Klassenerhalt auszurechnen.

Sarah Röben, hier beim Spiel in Königsborn, steht mit dem TVE Netphen vor der schwierigen Aufgabe in Marpingen. Foto: Lutz Großmann

In Marpingen erwartet den TVE den Hexenkessel, denn bis zu 400 Zuschauer feuern den Aufsteiger, der mit 9:9 Punkten im Mittelfeld steht, an. Von daher wäre ein Punktgewinn – oder gar der erste Sieg – eine faustdicke Überraschung.

Oberliga

Sportfreunde Loxten - TuS Ferndorf II. Vor einer fast unlösbaren Aufgabe steht die Ferndorfer Reserve. In Loxten trifft das Team von Michael Feldmann auf einen Gegner, der mit 14:0 Punkten tadellos in die Saison gestartet war und erst am vergangenen Spieltag mit 28:29 im Spitzenspiel in Hamm ausgebremst wurde.

Aber was ist der „zweiten Welle“ zuzutrauen? Jedenfalls kann sie nach dem wichtigen, hart erkämpften 27:25-Sieg gegen Rödinghausen losgelöst von jedem Druck die Reise ins südliche Münsterland antreten, nur positiv überraschen. Und auswärts gab es immerhin schon vier Punkte...

Verbandsliga

RSVE Siegen - OSC Dortmund. Es waren stets heiße Duelle, die sich der RSVE und der OSC lieferten, allerdings meist um die Spitze und den Aufstieg. Nun, in dieser Saison ist alles anders. Der RSVE steht mit 2:14 Punkten (sieben Niederlagen in Folge) und als Rangletzter mit dem Rücken an der Wand, der OSC ist nach einem Umbruch in dieser Saison auch nicht so stark, um ganz vorne mitmischen zu können. Können die Siegener, bei denen es Hoffnung auf einen Einsatz von Fabio Scheld gibt, wie schon in Recklinghausen ihren Kampfgeist in die Waagschale werfen, ist vielleicht ein Ende der sportlichen Misere möglich.