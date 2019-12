Romy Kölzer steht erstmals im DM-Halbfinale

Tennisprofi Romy Kölzer steht erstmals im Halbfinale der Deutschen Meisterschaften in Biberach. Die 28-Jährige kämpfte sich nach einem Freilos in der ersten Runde durch einen 6:4, 5:7, 6:2-Erfolg gegen Angelina Wirges (DTV Hannover/DTB 35) ins Viertelfinale, wo sie am Freitag schon beim Stand von 2:1 von der Aufgabe der an Position vier gesetzten Natalia Siedliska (TuS Heidelberg/DTB 25) profitierte und nach nur 24 Minuten in der Vorschlussrunde stand.

Am Samstag geht es für die Betzdorferin dann gegen die an Rang zwei positionierte Antonia Lottner (TC Bad Vilbel/DTB 10), die im Turnierverlauf noch keinen Satz abgegeben hat. Bereits durch den erstmaligen Einzug in die Runde der letzten Vier bei der mit 15.400 Euro dotierten Veranstaltung findet das ergebnistechnisch durchwachsene der mittlerweile in Offenbach trainierenden Romy Kölzer ein versöhnliches Ende.

Im Mixed ausgeschieden

Im Mixed musste Romy Kölzer die Segel im Halbfinale streichen. An der Seite von Stefan Seifert (Oldenburger TV) unterlag sie dem Duo Julia Wachaczyk/Johann Willmes (beide TP Versmold) mit 2:6, 4:6. Zuvor gab es einen 6:3, 6:4-Sieg gegen Katharina Hobgarski (TC Bredeney Essen) und Tom Schönenberg (Netzballverein Velbert).