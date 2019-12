Bad Berleburg. Das Volleyball-Mixed-Turnier des VfL Bad Berleburg hält alle Versprechen. Am Ende setzt sich das nominell stärkste Team durch.

Punkt des „Oldies“ Hubert Kirscht sorgt für Begeisterung

Das traditionell „zwischen den Jahren“ veranstaltete Volleyball-Mixed-Turnier in der Bad Berleburger Stöppelhalle stieß zwar auf etwas weniger Resonanz als in den Vorjahren, mit fünf bunt gemischten Teams war aber für ein gutes Feld gesorgt. Zu den Teilnehmern zählten auch viele ehemalige und gestandene Volleyballer.

So nahmen mit Henrik Hoffmann, Sebastian Hoffmann und Janos Seidlitz drei ehemalige Regionalliga-Akteure am munteren Treiben in der Stöppelhalle teil, die jeweils als Teamkapitäne fungierten.

Am Ende gewann im Modus „Jeder gegen Jeden“ das Team von Seidlitz, der mit Lone Winter (SV Wachtberg/Oberliga) sowie Emma Althaus und Lara Böttger (beide VfL Bad Berleburg/Landesliga) drei leistungsstarke Frauen in seinem Team hatte, mit sechs von acht möglichen Punkten sowie +32 Punkten im Ballverhältnis. Damit lagen Seidlitz und Co. vor den Teams von Max Jung (5 Punkte/-4 Bälle) und Henrik Hoffmann (4/+7).

Für den letzten Höhepunkt des Turniers sorgte der älteste Teilnehmer, Hubert Kirscht. Er gewann mit einem Lob einen Punkt für sein Team und ballte die Siegerfaust. „Damit haben die anderen nicht gerechnet“, schmunzelte der 85-Jährige: „Das hier ist ein wunderbares Turnier. Ich freue mich immer, mit den jungen Leuten zu spielen.“