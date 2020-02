Platz sieben für LGK-Weitspringer Philipp Menn

Leipzig. Der Traum vom ersten Stabhochsprung-Titel in seiner Karriere platzte, noch bevor der Wettkampf überhaupt begann: Der Gosenbacher Torben Blech musste auf einen Start bei den Deutschen Hallenmeisterschaften in der „Arena Leipzig“ verzichten und machte damit den Weg frei für seinen Teamkollegen vom TSV Bayer 04 Leverkusen: Bo Kanda Lita Baehre holte sich am späten Sonntagnachmittag mit im zweiten Versuch übersprungenen 5,70 m den Sieg. Für den 20-Jährigen war es eine neue persönliche Hallenbestleistung und eine Höhe, die Torben Blech in dieser Saison schon zweimal gepackt hatte. Die Silbermedaille sicherte sich Oleg Zernikel (ASV Landau) vor Karsten Dilla (TSV Bayer 04 Leverkusen), die beide 5,40 m übersprangen.

Neue Rolle als Co-Kommentator

Torben Blech hatte passen müssen, weil er sich in der vergangenen Woche eine Blessur am Fuß zugezogen hatte. Der 25-Jährige war trotzdem nach Leipzig gereist. Statt zu springen vertrieb er sich die Zeit während des Stabhochsprung-Wettkampfes als Co-Kommentator beim Livestream der ARD-Sportschau. Die Hallensaison 2020 ist für den ehemaligen Zehnkämpfer damit vorbei, beginnt nach einer trainingsfreien Woche am 7. März mit dem zweiwöchigen Trainingslager in Südafrika bereits die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele im Sommer in Tokio. Mit 5,80 m hat Torben Blech die Norm bereits im vergangenen Jahr erreicht.

Blessur am Oberschenkel

Einziger (!) Teilnehmer eines Vereins aus dem FLVW-Kreis Siegen-Wittgenstein in Leipzig war Philipp Menn von der LG Kindelsberg Kreuztal, der im Weitsprung mit 7,36 m den siebten Platz belegte. Diese mäßige Weite erzielte der 24-Jährige („Ich hätte viel mehr drauf gehabt“) bereits im ersten Versuch. Die nächsten drei Durchgänge waren ungültig, ehe Philipp Menn den Wettkampf vorzeitig abbrechen musste. „In der ersten Flugphase des vierten Versuchs habe ich einen stechenden Schmerz an der Oberschenkelrückseite gespürt“, berichtete der Kredenbacher. Eine Untersuchung soll heute Aufschluss über die Art der Verletzung geben.

Den DM-Titel holte sich erstmals Maximilian Entholzner (LAC Passau) mit 7,81 m vor den beiden weitengleichen Gianluca Puglisi (Königsteiner LV) und Julian Howard (LG Region Karlsruhe), die jeweils 7,77 m schafften.