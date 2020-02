Sportfreunde Siegen: Pistor-Tor in Rheine zu wenig

Ein Fehler in der Vorwärtsbewegung im ersten Durchgang, ein Sonntagsschuss kurz nach der Pause - das war’s im Prinzip in Sachen Erfolgserlebnis beim Start ins neue Oberliga-Jahr für die Siegener Sportfreunde. Beim FC Eintracht Rheine verlor das Team von Trainer Tobias Cramer mit 1:2 (0:1). Der Anschlusstreffer von Jacob Pistor (57.) weckte zwar noch einmal Hoffnung, vermochte aber nicht den gewünschten Impuls für eine erfolgreiche Aufholjagd zu setzen.

Der Coach hatte es im Vorfeld angesprochen: „In Rheine musst du von Beginn an den Kampf annehmen, Klein-Klein- und Kurzpassspiel in der Kabine lassen.“ Doch genau das beherzigte das Team nicht. Und daraus entstanden auf dem als schwierig geltenden Münsterländer Rasengeläuf die Ballverluste, die man sich gegen eine solche, mit viel Power agierende Mannschaft eben nicht erlauben darf.

Huesmann ein eiskalter Vollstrecker

In Jörg Husmann hat die Eintracht zudem einen eiskalten Vollstrecker, der nach 33 Minuten die Umschaltmöglichkeit nutzt und zur Führung für die Platzherren trifft. „Wahrscheinlich benötigt die Mannschaft noch diese negativen Erlebnisse“, ist es für Tobias Cramer auch ein Zeichen noch zu gewinnender Erfahrung, solche Eventualitäten eben auszuschließen.

Nach der Pause jedenfalls zeigte das Sportfreunde-Team ein anderes Gesicht. Da wurde der Kampf angenommen, stimmte die Zweikampf-Präsenz. Dass dann eben dieser 25-Meter-Schuss von Luca Meyer Sekunden nach Wiederanpfiff genau in den Knick passte, störte den Siegener Willen, hier noch auf Zählbares zu gehen, nur kurz. Denn der Anschlusstreffer durch Jacob Pistor ließ noch mehr als eine halbe Stunde Zeit, zumindest einen Punktgewinn mit nach Hause zu nehmen.

Große Qualität

„Jetzt aber zeigte sich auch, dass die Rheiner Mannschaft über große Qualität verfügt“, fühlt sich Trainer Cramer in seiner am Freitag gegenüber dieser Zeitung geäußerten Meinung zum Gegner bestätigt. „Das hat die Eintracht wirklich gut verteidigt und war nach schnellem Umschalten selbst noch bei einigen Chancen dem dritten Tor näher als wir dem Ausgleich.“ Der Siegener Trainer weiter: „Es wird nicht viele Mannschaften in der Oberliga gegen, die über eine solche Fitness verfügen.“ Gleichzeitig lobte er in dieser Hinsicht sein Team, das bis zum Schluss Tempo und Konzentration hoch und vor allem kämpferisch dagegen hielt.

Und als sich mit Jan Peters vier Minuten vor Schluss noch der dritte Stürmer neben den im zweiten Durchgang nach vorne gezogenen Björn Jost und Pistor gesellte, da besaß der in der 89. Minute noch die große Chance zum 2:2. Nach guter Ballannahme verfehlte er aber knapp das Ziel.

Rheine: Beermann - Fraundörfer, Rosum (68. Ehler), Röhe, Knüver (89. Frank) - Meyer, Janning, Braininger, Maddente (81. Bügener) - Scherping, Husmann (90. van den Burg).

Siegen: Thies - Krämer, Hilchenbach, Below, Yilmaz - Becker (86. Peters) - Suzuki (60. Koc), Jost, Brusch (60. Duran), Wolf - Pistor.

Schiedsrichter: Stefan Tendyck (Gelsenkirchen).

Tore: 1:0 Jörg Husmann (33.), 2:0 Luca Meyer (46.), 2:1 Jacob Pistor (57.).

Zuschauer: 314.