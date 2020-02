Pistenraupe am Hesselbacher Gletscher wieder einsatzbereit

Bei Nachttemperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt können die Skigebiete wieder gut präparieren. Glatte, knackig feste Pisten warten auf Skifahrer und Snowboarder. Bei 20 bis 50 Zentimeter Schnee herrschen meist sehr gute Wintersportbedingungen. Vorhanden ist eine Mischung aus etwas Neuschnee und technisch erzeugtem Schnee. Bis zu 30 Lifte sollen am Wochenende laufen. Aktuelle Infos gibt es täglich unter www.wintersport-arena.de

In den geöffneten Skigebieten laufen auch Rodellifte. Bis einschließlich Samstag wird Rodeln in der Landschaft oder an unbeschneiten Pisten möglich sein, allerdings nur oberhalb von 700 Metern.

Mädelscamp in Neuastenberg

Am Samstag ist „Mädelscamp“-Tag im Postwiesen-Park in Neuastenberg. Perfekt für Snowboarderinnen und Freeskierinnen, die noch nie in einem Funpark waren: Sie bekommen alles gezeigt und können in Ruhe erste Versuche wagen. Alles von Mädels für Mädels: Zusammen shredden, Spaß haben, neue Freunde kennenlernen und sich gegenseitig Pushen und Tipps geben. Fotografin, Grill, Musik, Getränke – alles ist am Start. Kinder sind willkommen. Männer auch.

Viele glückliche Frauen im Schnee: Das ist das Ziel des "Mädelscamp" am Samstag in Neuastenberg Foto: Wintersport-Arena

In Hesselbach läuft der Lift noch nicht. Immerhin: Die Pistenraupe, die Ende Dezember durch einen Kabelbrand außer Gefecht gesetzt wurde, ist wieder einsatzbereit. „Unser Schätzchen ist wieder am Gletscher. Aber so, wie das Wetter momentan gemeldet ist, wissen wir nicht, ob wir nochmal ein Zeitfenster bekommen, um Schnee zu machen“, sagt Tobias Reuter, Vorsitzender des SV Oberes Banfetal.

Die am „Gletscher“ liegenden Reste der Beschneiung aus dem Dezember reichen nicht für den Liftbetrieb. Reuter: „Öffnen können wir momentan nicht.“

Besser als dem SVO geht es ausnahmsweise den nordischen Skisportlern. Der Regen und Sturm des vergangenen Wochenendes hat zwar auch dem Kunstschnee des Skilanglaufzentrums Westfeld schwer zugesetzt, doch aktuell kann dort zumindest eine 1,5-Kilometer-Runde bei allerdings schwierigen Bedingungen genutzt werden – und am Mittwochabend wurde zumindest ein wenig neuer Schnee aus den Kanonen „gezaubert“.

Am Albrechtsplatz und am Winterberger Bremberg nutzten gestern die heimischen Leistungssportler den vorhandenen Schnee zum Skaten. Durch fleißiges Schaufeln gibt es sogar eine kleine Runde für die klassische Technik, doch die Bedingungen sind grenzwertig.

Und wie geht es weiter? Ab Sonntag steigen die Temperaturen leicht und es ziehen Niederschläge auf. In der darauf folgenden Woche deuten sich eine erneute Abkühlung und etwas Neuschnee an.