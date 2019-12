Phillip Gregor Becker geht seinen Weg

Der 15-jährige Langenholdinghausener vom TV Jahn Siegen hat sich in der Jugend-Basketballbundesliga in Gießen bereits einen Namen gemacht.

Langenholdinghausen/Gießen. Der mutige Schritt vom TV Jahn Siegen in die Basketball-Akademie der Gießen 46ers scheint sich für Phillip Gregor Becker zu lohnen. Bereits nach den ersten Spielen in der Jugend-Basketballbundesliga (JBBL) für ROTH Energie BBA Gießen 46ers kristallisiert sich heraus, dass der 15-Jährige im Gießener Team zu den Leistungsträgern zählt.

Jedenfalls hat sich der Langenholdinghausener zwischenzeitlich in die „Top Five“ der Gießener gespielt. In der Vorrunde überzeugte Phillip Gregor Becker mit im Schnitt 14 Punkten als zweitbester seines Teams und und im Schritt vier Steals (Teamleader) pro Spiel. Allerdings setzten sich diese individuell starken Leistungen in der Hauptrunde zunächst nicht fort.

Gießen startete nämlich mit zwei Niederlagen, knüpfte auch Phillip Gregor Becker nicht an die guten Leistungen der Vorrunde an. Am Sonntag folgte der Befreiungsschlag: Gießen gewann das dritte Hauptrundenspiel beim Team Bonn/Rhöndorf mit 73:30. Herausragender Spieler: Phillip Gregor Becker mit 27 Punkten!

In der sechs Team umfassenden Gruppe 3 (von 4) liegt Gießen nun auf Rang fünf. Nächster Gegner ist nach der vierwöchigen Pause am 12. Januar ART Giants Düsseldorf.