(Symbolfoto) Ein Mädchen beim Skirennen in der Bottroper Skihalle.

Bottrop/Köln. Auch im "Westen" hat die Saison im Ski-Alpin-Rennzirkus begonnen – in der Halle. Dabei mischten auch die Talente aus Wittgenstein vorne mit.

Nur eine ist in der Skihalle schneller als Larissa Menke

In der Skihalle in Bottrop haben am Wochenende die ersten beiden Schnee-Rennen im Ski-Alpin-Kids-Cup des Westdeutschen Skiverbandes stattgefunden. Die Erndtebrückerin Larissa Menke (SK Winterberg/U12) schaffte es dabei zwei Mal auf den zweiten Platz.

(Archivfoto) Larissa Menke (l.) freut sich über Platz zwei. Foto: Florian Runte

Sie musste sich in 31,56 und 31,42 Sekunden jeweils nur um rund eine halbe Sekunde gegen Mathilda Langendörfer (Pistenkids Köln) geschlagen geben. Jeweils mit Platz sieben sammelte auch Antonia Spittel (SV Oberes Banfetal) einige Punkte.

Vom SC Rückershausen nahmen außerdem Carl-Julius Hampel (U10), Marius Friedrich und Erik Saßmannshausen (beide U12) an den Kunstschnee-Rennen teil.

Einen Lehrgang absolvierte derweil am Wochenende der Schüler-Landeskader des Westdeutschen Skiverbandes, dem unter anderem Jana und Moritz Lauber (Schwarzenau/SV Oberes Banfetal) sowie Carolin, Julian und Natalie Menke (Erndtebrück/SK Winterberg) angehören – sie fehlten in Bottrop.

Mit von der Partie waren sie aber beim ersten Wettkampf der Serie im August, der nicht auf Ski, sondern als Konditionswettbewerb ausgetragen wurde. Dort wurden Gleichgewicht, Kraftausdauer, Gewandtheit, Motorik, Schnelligkeit und Ausdauer getestet und ausgewertet.

Siege für Jana und Moritz Lauber

Bei den U16-Schülerinnen sammelte Jana Lauber mit großem Vorsprung die meisten Punkte. Ihr Bruder Moritz gewann bei den U14-Schülern. Im gleichen Wettkampfformat auf nationaler Ebene musste sich Jana Lauber jedoch mit einem Mittelfeldplatz zufriedengeben.

Weit nach vorne schaffte es beim „Kondiwettbewerb“ auch Melina Philipp vom SV Oberes Banfetal. Sie wurde Zweite unter acht Starterinnen bei den U12-Mädchen.