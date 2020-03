Nun müssen zwei Siegen aus zwei Spielen her, um die Saison nicht als Tabellenletzter der Gießener Basketball-Kreisliga A abzuschließen. Durch eine 56:66-Niederlage (16:14, 35:31, 53:45) beim TSV Krofdorf/Gleiberg II liegt die SG Wallau/Laasphe als (sportlich) Tabellenletzter weiter zwei Punkte hinter dem BC Marburg III, der aber den direkten Vergleich gewonnen hat.

Wallau/Laasphe musste in Krofdorf zwar ohne Topscorer Marko Petrovic sowie Steffen Marks und Salem Farhat antreten, machte seine Sache aber gut. In einer ausgeglichenen Partie lag die Spielgemeinschaft zunächst meist vorne und erspielte sich vor dem letzten Viertel sogar eine acht-Punkte-Führung, doch im letzten Viertel kamen nur noch drei Zähler hinzu – und die Hessen gewannen am Ende klar mit zehn Punkten Differenz.

„In der Schlussphase hat Krofdorf seine Erfahrung ausgespielt“, erklärt Wallau/Laasphes Jann Burholt den Bruch im Spiel: „Am Ende klappte auch deshalb sehr wenig in der Offensive, weil die Verteidigung gegen die großen Spieler von Krofdorf sehr fordernd war.“

Letztes Heimspiel am 14. März

Am 14. März im Heimspiel gegen den Tabellenfünften TSV Klein-Linden II sowie am 21. März im Auswärtsspiel beim Tabellensechsten, dem TV Wetzlar II, will die SG Wallau/Laasphe noch einmal alles in die Waagschale werfen.

Möglich ist übrigens, dass die Lahntaler selbst als Tabellenletzter nicht absteigen, weil es mit dem TV Nidda bereits einen kampflosen Absteiger gibt. Je nach Zahl der Teams, die aus höheren Ligen in die Kreisliga absteigen, könnte die SG Wallau/Laasphe im kommenden Jahr weiter in der Kreisliga A antreten.

SG Wallau/Laasphe: Jann Burholt (18), Christian Gräser, Maximilian Jung (4), Dragan Karanovic (6), Elvir Korac (7), Joshua Krestel, Jan Spies, Kai Winterhoff (21).