Niederdielfenerin Prudence Kinlend zum TuS Lintfort

Niederdielfen/Lintfort. Eine der besten Handballspielerinnen aus dem Siegerland wechselt den Verein. Und zwar ab sofort. Die aus Dielfen stammende Prudence Kinlend verlässt den Erstligisten TSV Bayer 04 Leverkusen und schließt sich dem TuS Lintfort, aktuell Tabellenachter der 2. Liga, an. Besser gesagt: Sie kehrt an den Niederrhein zurück.

Die 27-Jährige, in Kamerun geboren, aber seit ihrem sechsten Lebensjahr in Deutschland, hat das Handballspielen in der Jugend der TSG Adler Dielfen gelernt. Dort wurde ihr großes Talent entdeckt und gefördert. Bis Ende 2014 spielte sie bereits für den TuS Lintfort in der 3. Liga. In ihren letzten TuS-Jahren lief sie mit einem Doppelspielrecht gleichzeitig für den Zweitligisten Vulkan-Ladies Koblenz/Weibern auf. In Kamp-Lintfort avancierte Kinlend dank ihrer Dynamik und ihres Einsatzwillens zum Publikumsliebling.

Beruf rückt in den Fokus

Vom TuS Lintfort ging Prudence Kinlend schließlich ganz zu den Vulkan-Ladies, die gerade in die erste Liga aufgestiegen waren. Später wechselte sie zum Ligakonkurrenten Frisch Auf Göppingen, bei dem sie bis zum vergangenen Jahr blieb. In dieser Saison steht die Rückraumspielerin beim derzeitigen Tabellenvierten TSV Bayer 04 Leverkusen unter Vertrag, der nun auf ihren Wunsch aufgelöst wurde.

Prudence Kinlend will in Sachen Handball kürzer treten, um sich verstärkt ihrer beruflichen Laufbahn zu widmen. Sie hat ihr Studium Kommunikations- und Eventmanagement so gut wie abgeschlossen und ist nun auf Jobsuche.