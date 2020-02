Nachfolger von Marina Dickel kommt vom TV Laasphe

Auf der Jahreshauptversammlung des Turnbezirks Wittgenstein dankte Bad Berleburgs Bürgermeister Bernd Fuhrmann allen Mitgliedsvereinen nicht nur für „ihr großes, sportliches Engagement“. Mit Verweis auf den rassistisch motivierten Anschlag im hessischen Hanau, bei dem zehn Menschen starben, lobte der 55-Jährige die Vereine auch für ihre Haltung, dass „Hass und Gewalt bei uns keine Chance“ hätten.

Geplanter Besuch des Deutschen Turnfestes in Leipzig

Im Vorstand rutschte Stephan Hochdörffer (TV Laasphe) turnusmäßig als Vorsitzender für Marina Dickel (TSV Aue-Wingeshausen) nach. Als Stellvertreterin wurde Bianca Saßmannshausen (SF Birkelbach) gewählt. Zudem erhielten Klaus Saßmannshausen (Kassenwart), Marie Schäfer (Fachwirtin Jazztanz), Liane Seifert (Leichtathletikwartin), Marina Dickel (Kunstturnwartin) und Henner Belz (Kassenprüfer) das Vertrauen der Versammlung.

Für das kommende Jahr erinnerte Dickel nochmal an die am 15. März stattfindende Tanzmatinee in Bad Laasphe sowie das Deutsche Turnfest in Leipzig, welches vom 12.-16. Mai stattfindet.

Medaillen für Sportlerinnen und Sportler

Für ihre Medaillen bei Deutschen Meisterschaften und Westfälischen Meisterschaften im Leichtathletik wurden zudem Michelle Achenbach (TV Laasphe), Fenja Schaar, Lena Weyand, Till Marburger, Jens Marburger, Katja Marburger (alle TuS Erndtebrück) und Lara Saßmannshausen (SF Birkelbach) geehrt.

Die Gruppe Reloaded (TV Arfel) wurde als Mannschaft ausgezeichnet.