Mirza Sijaric: „Wir brauchen schnell ein Erfolgserlebnis“

Ferndorf. Am Samstag bestreitet der TuS Ferndorf sein letztes Zweitliga-Heimspiel in diesem Jahr. Gegen den VfL Lübeck-Schwartau (Anwurf: 19.30 Uhr) soll die Negativserie von acht sieglosen Partien in Folge mit 2:14 Punkten beendet werden, bevor es in diesem Jahr noch nach Eisenach (21. Dezember) und Hamburg (26. Dezember) geht. Vor dem enorm wichtigen Duell mit dem Fusionsverein aus Marzipan- und Marmeladenstadt sprach unsere Zeitung mit Mirza Sijaric, dem für den sportlichen Bereich und Marketing zuständigen Geschäftsführer der TuS Ferndorf Handball GmbH.



Mirza Sijaric, Weihnachten steht vor der Tür, aber nach 2:14 Punkten und akuter Abstiegsgefahr kann von vorweihnachtlicher Stimmung bei Ihnen sicher keine Rede sein, oder?

Mirza Sijaric: Wenn ich an Weihnachten denke, dann an unser sehr wichtiges Spiel am zweiten Feiertag in Hamburg. In der Tat hätte ich mir eine bessere Ausgangslage gewünscht. Ich bin zwar nicht entspannt, aber ruhig, weil ich weiß, dass wird im Gegensatz zu allen anderen Konkurrenten in der Abstiegszone nachsetzen können und mehr Körner haben.







Siegen-Wittgenstein TuS Ferndorf - VfL Lübeck-Schwartau Ausgangslage: Der TuS Ferndorf ist nach der knappen Niederlage in Bietigheim weiter auf Platz 15 (10:20 Punkte), Lübeck-Schwartau verbesserte sich durch den Überraschungssieg gegen Coburg auf Rang zwölf (13:17 Punkte). Zahlen: Ferndorf hat die vergangenen acht Spiele nicht gewonnen, gab es neben sechs Niederlagen die beiden Unentschieden in den Heimspielen gegen Hamm-Westfalen und Konstanz. Der letzte Heimsieg datiert vom 5. Oktober (28:23 gegen Krefeld). Bilanzen: Heimbilanz TuS Ferndorf 6:10 Punkte; Auswärtsbilanz Lübeck-Schwartaus 4:12 Punkte. Personal: Bei den Siegerländern ist das Jahr für Spielmacher Marijan Basic wegen Achillessehnenbeschwerden vorzeitig beendet. Fraglich ist Jonas Müller.

Wo liegen denn die Gründe für die Ergebnis- und teilweise auch Leistungskrise?

Man muss erstmal bedenken, dass wir einen schwierigen Start hatten, uns Lucas Puhl ausgefallen ist, danach Branimir Koloper und Thomas Rink und ein Jonas Faulenbach noch nicht in der Form der Vorsaison ist. Wir sind im verflixten zweiten Jahr, verlieren im Moment Spiele, die wir vorige Saison mit einem Tor gewonnen haben. Und wenn ich an die Spiele gegen Elbflorenz, Hamm oder Gummersbach denke, hatten wir auch einiges Pech. Mit ein bisschen Glück hätten wir sechs oder sieben Punkte mehr haben können und wären im sicheren Mittelfeld. Es ist ja alles sehr eng zusammen. Dann spricht hier keiner mehr von einer Krise. Klar ist aber auch, dass wir möglichst schnell ein Erfolgserlebnis brauchen.





Auffällig ist allerdings in dieser Saison die hohe Zahl an Gegentoren. Woran liegt das?

Fakt ist in der Tat, dass wir nicht mehr die Abwehrstärke der Vergangenheit haben. Die Kritik von außen, dies habe vor allem mit Branimir Koloper zu tun, weise ich aber zurück. Branko ist der größte Krieger in unserem Deckungsverbund, der Fels in der Brandung. Dennoch müssen wir unbedingt daran arbeiten.







Im Heimspiel gegen Konstanz reichte es für TuS Ferndorf, hiere mit Andreas Bornemann, nur zu einem Unentschieden. Am Samstag kommmt der VfL Lübeck-Schwartau in die Sporthalle Stählerwiese. Foto: Reinhold Becher

Wie fest sitzt Trainer Michael Lerscht im Sattel?

Komplett. Ich bin zu hundert Prozent von ihm und seiner Arbeit überzeugt. Er ist ein Ferndorfer Junge, setzt sich mit Haut und Haaren für den Verein ein, obwohl er uns am Ende dieser Saison verlassen wird. Ich bin in den vergangenen Wochen vermehrt in der Halle gewesen, habe mir das Training angeschaut. Die Mannschaft zieht voll mit, gehorcht Michael aufs Wort.





Und was passiert, sollten auch die drei Spiele in diesem Jahr nicht gewonnen werden?

Na ja, wir kennen ja diese Mechanismen. Dann würden wir die spielfreie Zeit im Januar sowieso dazu nutzen müssen, über alles nachzudenken. Aber so weit sind wir noch lange nicht.





Sind in der Winterpause Verstärkungen geplant?

Zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Die Mannschaft ist stark genug und hat die Substanz, die ausgegebenen Ziele zu erreichen.





Apropos Ziel: In einem Interview kürzlich auf der Facebook-Seite des TuS Ferndorf haben Sie angekündigt, dass es beim Thema „Heimspiel gegen Gummersbach in Gummersbach“ im November eine Entscheidung geben würde. Jetzt haben wir schon Mitte Dezember. Wie ist der Stand der Dinge?

Ich bin in den vergangenen Wochen mehrfach in Gummersbach gewesen, um Details zu besprechen. Ich denke, dass wir noch vor Weihnachten eine Entscheidung verkünden werden.





In welche Richtung?

Ich gehe davon aus, dass wir am 3. April in der Schwalbe-Arena gegen Gummersbach spielen werden.