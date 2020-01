Marvin Vahland kehrt zu seinen Wurzeln beim VfB Banfe zurück

Die Fußballer des D-Kreisligisten VfB Banfe II können in der Rückrunde wieder mit Marvin Vahland planen, der ein halbes Jahr nach seinem Wechsel zum SV Oberes Banfetal nun wieder zu seinem Stammverein zurückkehrt.

Wiederaufstieg mit dem VfB Banfe II möglich

Für den SVO absolvierte der Banfer in der Hinrunde elf Spiele in der B-Liga, davon zwei über die volle Distanz. Mit der VfB-Reserve kann er in der restlichen Saison noch in das Aufstiegsrennen zur Kreisliga C eingreifen.