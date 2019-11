Lilian Weiken holt „Silber“ bei der WM

Kämpferin von der Judo-Vereinigung Siegerland wird bei der WM in Abu Dhabi erst im Finale gestoppt und dort gegen eine Französin benachteiligt.

Abu Dhabi. Lilian Weiken von der Judo-Vereinigung Siegerland ist Vize-Weltmeisterin in der Klasse bis 63 Kilogramm im Ju-Jutsu. In einem spannenden Duell verlor sie das Finale bei der Weltmeisterschaft in Abu Dhabi am Donnerstag gegen die mehrfache Europa- und Weltmeisterin Juliana Ferreira aus Frankreich denkbar knapp mit nur einem Punkt.