Elias Dickel und Lea Emilia Dickel überzeugen bei den Wurfwettkämpfen an der Lahn.

Leichtathletik LG Wittgenstein: Geschwister Dickel trumpfen in Villmar auf

Villmar. Elias Dickel und Lea Emelie Dickel drücken den Kugelstoß- und Diskuswurf-Wettkämpfen in Villmar ihren Stempel auf.

Die Geschwister Lea Emelie und Elias Dickel sind weiter gemeinsam auf der Jagd nach neuen Bestleistungen in der Leichtathletik – zuletzt im hessischen Villmar, im Lahntal wenige Kilometer vor Limburg gelegen. Die dort ansässigen Leichtathletikfreunde 1987 richteten ihr 34. Sommersportfest diesmal als Sportwoche aus, wodurch trotz aller Hygienevorschriften eine große Zahl Athleten zum Zuge kam: Vn den Kindern bis zu den über 60-Jährigen. Am Donnerstag hatten die beiden Athleten der LG Wittgenstein ihren Einsatz.

Mit der 5 Kilogramm schweren Kugel gelang Elias Connor Dickel (Männliche Jugend U18) eine Punktlandung auf die 13-Meter-Marke – damit ließ er die Konkurrenz hinter sich. Beim Diskuswurf (1,5 Kilogramm) sprang Platz zwei für ihn heraus.

Persönliche Bestleistung im Diskuswurf

Die Platzierung spielte jedoch nur eine untergeordnete Rolle, die Aufmerksamkeit seines Trainers Bernd Walter galt in erster Linie der Leistung. Dort gab es einmal mehr Grund zur Freude: Elias verbesserte seinen erst kürzlich in Niederselters aufgestellten Hausrekord (35,5 Meter) und stellte in Villmar mit 36,96 Metern eine persönliche Bestleistung auf.

Auch Lea Emelie Dickel (Weibliche Jugend U20) konnte bei ihrem ersten Freiluft-Wettkampf im Bereich Wurf überzeugen. Erst bei 33,81 Metern hatte ihr Diskus wieder Bodenkontakt – Platz zwei in der Ergebnisliste.

Im Kugelstoß (4 Kilogramm) hingegen gab es für die Konkurrentinnen hingegen nichts zu holen. Mit 11,64 Metern setzte sich die Birkefehlerin an die Spitze des Feldes. Zusammen mit seiner Athletin freute sich Bernd Walter über die Ergebnisse, denn in beiden Disziplinen kam Lea Emelie nah an ihre persönlichen Bestleistungen heran.