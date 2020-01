Der VfL Bad Berleburg, hier mit Emma Althaus am Netz, kann am Sonntag auf Platz 3 der Landesliga klettern.

Bad Berleburg. Für den VfL Bad Berleburg ist am Sonntag der Sprung auf Platz 3 der Landesliga möglich. Die Reserve-Team wollen in der Kreisliga weiter siegen.

Letmather TV bittet den VfL Bad Berleburg zum Verfolgerduell

Quo vadis, VfL Bad Berleburg? Für die Winter-Sechs steht die nächste richtungweisende Auswärtspartie auf der Agenda. Der Volleyball-Landesligist will nun im Verfolgerduell gegen den Letmather TV in die Erfolgsspur zurückfinden. Indes möchte die „dritte Welle“ der Kurstädter ihren komfortablen Vorsprung als Klassenprimus der Kreisliga Siegen/Olpe weiterausbauen. Die Begegnungen im Überblick:

Landesliga

Zum Abschluss der Hinrunde steht am Sonntag das richtungweisende Verfolgerduell gegen den Letmather TV (3. Platz/13 Punkte) auf dem Programm.

„Wir haben etwas gutzumachen“, sagt Matthias Winter. Der Trainer des Tabellenfünften VfL Bad Berleburg (12 Punkte) hat die verlorene Partie vor vier Wochen beim neuen Tabellenzweiten TVE Vogelsang (14 Punkte) verarbeitet und richtet den Blick nach vorn: „Letmathe ist ein gefährliches Team. Technisch spielen sie zwar nicht so sauber, aber sie sind kampfstark und bringen viele scheinbar aussichtslose Bälle doch zurück.“

Für die Kurstädterinnen liegen die Plätze eins (SC Iserlohn-Hennen II/16 Punkte) und zwei aber weiterhin in Reichweite. Nur vier Zähler fehlen ihnen nach ganz vorne, was beweist, wie eng die Spitze in dieser Saison zusammenliegt. Die Vorzeichen für ein rassiges Duell stehen damit gut:Beide Verfolger werden mit allen Mitteln versuchen, den Kontakt zum Spitzenreiter nicht abreißen zu lassen.

„Wir müssen aus einer stabilen Annahme heraus variabelangreifen können. Wenn die Annahme steht, haben wir gute Chancen“, gibt Trainer Matthias Winter im Vorfeld Auskunft über die Marschroute.

Froh ist der Coach darüber, dass Jana Lauber trotz ihrer Ski-Alpin-Einsätze, die sie am Wochenende für die Landesverbandsmannschaft des Westdeutschen Skiverbandes bestreitet, am Sonntag noch rechtzeitig anreisen möchte.

Kreisliga Siegen/Olpe

Die „dritte Welle“ des VfL Bad Berleburg (34 Punkte) fühlt sich in der neu installierten Kreisliga Siegen/Olpe pudelwohl. In zwölf Matches gab es bisher zwölf Siege. Mit einem komfortablen Vorsprung von neun Punkten zieht der Klassenprimus derzeit einsam seine Kreise an der Tabellenspitze.

Das Team will natürlich auch weiterhin auf der Erfolgswelle schwimmen. „Mit dem Verfolger TV Littfeld II (25 Punkte/3. Platz) hatten wir beim hauchdünnen 2:1-Hinrundenerfolg schon einige Probleme. Diesmal wird das routinierte Teams versuchen, seinen Heimvorteil zu nutzen. Auch das junge Olper Team sollte man keinesfalls unterschätzen“, so die Prognose von Coach Uwe Homrighausen.

Die VfL-“Vierte“ (23 Punkte / 4. Platz) kann mit dem bisherigen Saisonverlauf mehr als zufrieden sein. Nun steht mit dem VTV Freier Grund III (10 Punkte / 7. Platz) und dem VC ‘73 Freudenberg II (18 Punkte /5. Platz) ein moderates Auswärtsprogramm auf der Agenda. „Freudenberg hat sich bis dato einwenig unter Wert verkauft. Welches Potential in dem Team steckt, mussten wir bei der bitteren 0:2-Hinrundenniederlage neidlos anerkennen. Eine harte Nuss, die es erst einmal zu knacken gilt. Gegen die dritte Welle des VTV Freier Grund sollte eigentlich ein weiterer „Dreier“ drin sein“, so die Einschätzung von Trainer Jürgen Reinhard.