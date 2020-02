Der 23-jährige Stürmer des TSV Weißtal steht vor einem Karriere-Sprung. In der nächsten Saison will er sich beim TuS Erndtebrück durchsetzen.

Gernsdorf. Vom Henneberg an den Pulverwald. Nach sieben Jahren verabschiedet sich Lars Schardt vom TSV Weißtal und schließt sich zur kommenden Saison dem TuS Erndtebrück an. Der 23-jährige Stürmer, der aktuell dank 14 Toren in 15 Spielen gleichauf mit Pascal Jüngst (1. FC Türk Geisweid) und Lukas Weber (FC Eiserfeld) die Torjägerliste der Bezirksliga 5 anführt, ist damit nach Leon Boger (vom SuS Niederschelden zu Sportfreunde Siegen) und Marc Steffen Freund (vom FC Eiserfeld zum 1. FC Kaan-Marienborn) der dritte Spieler dieser Klasse, der in der jüngsten Vergangenheit bei einem heimischen Oberligisten anheuert. Wir sprachen mit Lars Schardt über den bevorstehenden Transfer.





Herr Schardt, welche Gründe haben zu dem Vereinswechsel geführt?

Lars Schardt: Für mich ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu wagen. Außerdem ist dieses Jahr der Anreiz einer höheren Spielklasse vorhanden. Es gab auch in der Vergangenheit Angebote, aber diese musste ich aus privaten Gründen ablehnen. Da ich nun Klarheit darüber habe, dass ich mir zeitlich alles gut einteilen kann, kam ein Wechsel in Frage. Ich möchte diese Erfahrung machen, um später nichts bereuen zu müssen und bin heiß auf die neue Herausforderung.





Einige Vereine haben um Sie geworben. Warum haben Sie sich für den TuS Erndtebrück entschieden?

Ja, ich hatte ein paar Optionen. Aber die Erndtebrücker hatten schon in den vergangenen Jahren immer wieder bei mir angeklopft. Das Engagement für meine Verpflichtung seitens dieses Vereins war am stärksten. Außerdem gehört der TuS zu den Mannschaften, die in der Region am höchsten spielen. Da habe ich mich auch auf mein Bauchgefühl verlassen. Natürlich waren die Gespräche mit Alfonso Rubio Doblas, der mich zwei Jahre lang in Gernsdorf trainierte, vertraut. Dies war aber nicht ausschlaggebend.





Im Falle des Erndtebrücker Klassenerhalts kicken Sie in der nächsten Saison drei Klassen höher. Wie wollen Sie diesen Sprung schaffen?

Es ist zweifellos ein sehr großer Sprung und eine riesige Herausforderung. An die Spielweise in der Oberliga werde ich mich erst einmal gewöhnen und im Verein ankommen müssen.

Aber ich stehe zu 100 Prozent hinter meinem Entschluss, möchte immer mein Bestes geben und hart an meiner Entwicklung als Spieler arbeiten. Ich hoffe, dass ich schnell Fuß fassen kann.

Welche persönlichen Ziele haben Sie sich gesetzt?Die Schwere der neuen Aufgabe weiß ich einzuschätzen, gehe sie aber optimistisch an. Ich will natürlich spielen und werde versuchen, in die Startelf zu kommen. Ein wenig träumen kann man ja auch, daher wären ein paar Oberliga-Tore auch schön.

Und welche Reaktionen gab es von Ihren Weißtaler Teamkollegen?Beim TSV hatte ich eine super Zeit, die ja noch nicht zu Ende ist. Ich bin dem Verein und dessen Umfeld sehr dankbar. Gerade unter dem momentanen Trainerteam habe ich nochmal einen großen Schritt nach vorne gemacht. Weißtal wird mir nur gut in Erinnerung bleiben, hier sind viele Freundschaften entstanden. In der Zeit, als sich der Wechsel anbahnte, hat man mir Mut zugeredet und hinter mir gestanden. Meine Entscheidung können alle nachvollziehen, und ich werde sicher auch in Zukunft in Gernsdorf mit offenen Armen empfangen.