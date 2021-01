Lars Schardt: „Du bekommt nicht fünf, sechs Chancen“

Erndtebrück Beim TuS Erndtebrück war für Lars Schardt gerade der Knoten geplatzt, ehe ihn Corona doppelt traf. Wie sein Drei-Klassen-Sprung glückte

So ganz allmählich wird Lars Schardt ungeduldig. Das alte Jahr ist gerade vorbei, und der Fußballer vom Oberligisten TuS Erndtebrück ist nun schon seit gut zwei Monaten doppelt ausgebremst: sein Verein, zu dem er im Sommer vom damaligen Landesliga-Aufsteiger TSV Weißtal gewechselt ist, und auch er persönlich. Schardt musste im November wegen einer Corona-Infektion eine wochenlange Zwangspause einlegen. Der 24-Jährige, mit Asthma vorbelastet, kann immer noch nicht trainieren. Und das nervt. „Mit fehlt einfach der Sport“, sagt er. Selbst locker joggen gehe für ihn noch nicht, weil noch die Luft dazu fehlt.

Immerhin: Spiele verpasst Schardt deshalb nicht. Seit Ende Oktober rollt kein Ball mehr, wegen der steigenden Corona-Zahlen hat der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) bis auf weiteres den Spielbetrieb in allen Ligen gestoppt.

Dürreperiode ohne Selbstzweifel

Die Zwangspause kam zu einem ungünstigen Zeitpunkt, denn Schardt schien Ende Oktober endgültig in Erndtebrück und in der Oberliga angekommen zu sein. Sieben Spiele hatte die Offensivkraft, die in der Vorsaison Weißtal mit 14 Treffern in 16 Spielen beinahe im Alleingang in die Landesliga geschossen hatte, auf den ersten Torjubel in Erndtebrück warten müssen. Ausgerechnet in dem, wie sich inzwischen herausgestellt hat, letzten Spiel vor der Corona-Unterbrechung gegen die SpVgg Vreden machte Schardt in der 22. Minute sein erstes Liga-Tor für die Wittgensteiner. Der Treffer bedeutete für den TuS zugleich den dritten Saisonsieg und vorläufig Platz 14 im Zwischenklassement.

Von Beginn an hielt Trainer Stefan Trevisi große Stücke auf den Neuzugang. In sechs Begegnungen vor dem Vreden-Spiel stand Schardt jeweils in der Anfangsformation; einmal wurde er eingewechselt, lieferte dann prompt die Vorlage zur entscheidenden 2:0-Führung beim Sieg bei Westfalia Herne. Einen Grund zu zweifeln wegen seiner vermeintlichen Torflaute, gab es für Schardt nicht. Die Spiele ohne Treffer hätten nicht am Selbstbewusstsein genagt, sagt er: „Ich hatte immer Rückhalt vom Trainerteam und war immer zuversichtlich.“

Sonderschichten mit Markus Waldrich

Dennoch sei er „nur halbwegs zufrieden“ mit dem bisherigen Saisonverlauf - von sich und von seinem neuen Club. „Wir haben eine sehr gute Vorbereitung gespielt“, sagt Schardt. Mit einigen Toren von ihm obendrein. Dann aber sei die Mannschaft „holprig in die Saison gestartet“, räumt er freimütig ein. Und erinnert an die beiden 0:1-Niederlagen zum Saisonauftakt gegen die SF Siegen und beim TuS Haltern: „Wir hätten in diesen Spielen mindestens ein Unentschieden holen müssen.“

An der Chancenverwertung habe es in einigen Spielen gehapert, weiß Schardt. Auch bei ihm selbst. Schließlich war der Angreifer mit der Empfehlung von 66 Toren in vier Bezirksliga-Jahren von der Weiß an die Eder gekommen. Bei dem Team aus der „Henneberg-Arena“ sei der Zusammenhalt in der Mannschaft „das Besondere gewesen“. Außerdem habe er viel von dem Trainer-Team Konstantin Volz/Markus Waldruch/Falko Wahl, das einst selbst in Erndtebrück gespielt hat, gelernt. „Markus Waldrich hat mir immer wieder Tipps gegeben, wie ich mich als Mittelstürmer bewegen muss“, erinnert sich Schardt, „und er hat mit mir viele Extra-Einheiten gemacht.“

Trainingsstart per Videokonferenz

Als ihn dann im vergangenen Winter der frühere TSV-Trainer Alfonso Rubio-Doblas in seiner Funktion als Sportlicher Leiter nach Erndtebrück lotsen wollte, sei das für Schardt der Anreiz gewesen, höher spielen zu wollen. Nach Rücksprache mit Vater und Freundin sei „das Bauchgefühl schnell klar“ gewesen: „Wenn einen solchen Schritt, dann richtig.“ Schardt nahm gleich drei Stufen auf einmal: von der Bezirksliga in die Oberliga. Und merkte schnell, wie anders der Wind in der fünfthöchsten deutschen Liga weht: „Das war ein Riesensprung.“ In der Oberliga sei „alles viel intensiver“. Dort werde robuster gespielt, die Taktik spiele eine größere Rolle. Und vor allem, „die Gegner stehen dir auf den Füßen“: „Als Stürmer bekommst du nicht fünf, sechs Chancen, vielleicht hat man eine in einem Spiel.“ Man müsse „mit dem Kopf 90 Minuten dabei sein“.

Im Dezember war beim TuS Erndtebrück (vorgezogener) Urlaub angesagt. In Kürze soll das Training nach Plan wieder beginnen – im Home-Office und mit wöchentlichen Fitness-Einheiten per Videokonferenz. In der Einschätzung, wann es mit der Liga weitergehen kann, ist sich Schardt derweil mit Trainer Trevisi einig: „Wahrscheinlich nicht vor März.“ Dann allerdings wohl nur mit dem Ziel, die Hinrunde komplett auszutragen, betonen beide. Erndtebrück würde so in der Saison 2020/21 immerhin auf 20 Spiele kommen, und das wären nicht allzu viele weniger als jene 30 von Schardt mit dem TSV Weißtal in einer regulären Bezirksliga-Saison.