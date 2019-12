Lars Koch: „Beschlossen, jedes Spiel für ihn zu gewinnen“

Das Jahr 2019 bzw. die Rückrunde in der Kreisliga C hat für uns mit einem tödlichen Unfall eines Teamkameraden unfassbar tragisch angefangen. Durch dieses traurige Ereignis sind wir erstmal alle in ein tiefes Loch gefallen.

Dann haben wir beschlossen, dass wir ab diesem Zeitpunkt jedes Spiel für ihn gewinnen möchten und sind vereinsintern alle nochmal enger zusammengerückt. Das hat man auch gesehen, glaube ich. Wir haben von März bis Oktober 20 von 24 Punktspielen gewonnen und nur zwei verloren. So haben wir es trotz großen Rückstands im Frühjahr noch zur Vizemeisterschaft und zu diesem Aufstiegsspiel gegen Gurbetspor Burbach geschafft, das wir 4:0 gewonnen haben.

Als wir durch den Sieg von Türk Geisweid im Aufstiegsspiel zur Bezirksliga nachträglich in die Kreisliga B aufgestiegen sind, war es einfach kollektive Freude. Wir waren ja fast komplett bei dem Spiel vor Ort, das wir nicht beeinflussen konnten, aber das für uns so wichtig war. Dabei ging natürlich auch der Gedanke an unseren Teamkollegen, den wir so gerne dabei gehabt hätten.

Sagenhafter Saisonstart

Die Hinrunde in der Kreisliga B verlief aus fußballerischer Sicht von Anfang an gut, wir waren lange Zeit sogar Tabellenführer.

Ich hatte schon vor der Saison darauf gehofft, dass wir als Überraschungsteam etwas für Furore sorgen können, wobei es von Seiten des Vereins überhaupt keinen Druck gab.

Lars Koch (l.) im Spiel beim SV Feudingen mit einer Grätsche gegen Nils Althaus in Aktion. Foto: Peter Kehrle

Dass es uns gelungen ist, oben mitzuspielen, hat auch dafür gesorgt, dass wieder Euphorie im Verein ist. Für die Rückrunde 2020 ist Feudingen vermutlich enteilt, aber dennoch glaube ich, dass wir mit unserer Mannschaft unter die ersten drei Teams kommen können.

Die Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern ist perfekt und wenn man sich anschaut, was da in den kommenden Jahren aus der Jugend nachkommt, ist eine großartige Perspektive für den TSV Aue-Wingeshausen vorhanden.“

Hintergrund zum Text

Bis Silvester berichten an dieser Stelle verschiedene Athleten aus Wittgenstein über ihr Sportjahr 2019.

Lars Koch ist 21 Jahre alt, wohnt in Wingeshausen und hat viele Jahre leistungsorientiert in den Jugend-Teams sowie in der zweiten Mannschaft des TuS Erndtebrück Fußball gespielt. Wegen seiner beruflichen Belastung entschied er sich vor eineinhalb Jahren für den Wechsel zum TSV Aue-Wingeshausen.

