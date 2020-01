Kreisliga A: Schwierige Lage für den FC Kreuztal

Siegerland. Gerade einmal einen guten Monat ruht der Ball in der Fußball-Kreisliga A, und dennoch steht für alle Teams die Vorbereitung auf die verbleibenden Spiele an. Im Wintercheck beleuchten wir die nach dem Rückzug des TuS Alchen auf 15 Mannschaften reduzierte Liga genauer und rollen das Feld von hinten auf. Deshalb starten wir mit dem FC Kreuztal, dem TuS Deuz und der Spielvereinigung Niederndorf.

FC Kreuztal

Position: 15

Spiele: 17

Punkte: 10

Bilanz: 2-4-11

Torverhältnis: 29:56

Die Hinrunde verlief für den Aufsteiger nicht nach Maß. An einen guten Saisonstart knüpfte die Mannschaft von Serdar Adiller nur noch vereinzelt an und steht auf dem letzten Tabellenplatz. „Wir haben in der Hinrunde Lehrgeld zahlen müssen und waren vor allem in der Defensive nicht stabil“, sagte Coach Serdar Adiller. Mit 56 Gegentoren ist der FC Kreuztal die Schießbude der Liga.

Neuzugang vom CCS Siegerland

Um das ab März zu ändern, möchte Serdar Adiller in der Wintervorbereitung den Fokus auf die Abwehr legen. „Wir hatten defensiv einiges Verletzungspech. Beide Torhüter fielen für den Großteil der Hinserie aus, dazu hatte ich in vielen Spielen keinen gelernten Innenverteidiger. Das Lazarett lichtet sich aber zum Glück“, so Serdar Adiller.

Für den FC Kreuztal ist die Ausgangslage vor Wiederaufnahme der Meisterschaftsrunde als Tabellenletzter schwierig. Foto: Rene Traut

Helfen soll nun auch Neuzugang Virgil Akagou Zedong, der vom CCS Siegerland nach Kreuztal kommt. „Wir wollen uns über mehrere Testspiele ab Februar Sicherheit holen und dann ab März alles daran setzen, den Klassenerhalt noch zu schaffen“, blickt Serdar Adiller voraus.

Unsere Prognose: Der FC Kreuztal hatte in der Hinserie einen schweren Stand. Verletzungen und Sperren taten ihr übriges, weshalb sich die Mannschaft zurzeit am Tabellenende wiederfindet. Den Kreuztalern ist mit voller Kapelle der eine oder andere Sieg zuzutrauen. Am Saisonende steht für die Elf von Serdar Adiller aber wieder der Gang in die B-Kreisliga, weil es ihr unterm Strich an Substanz mangelt.

TuS Deuz

Position: 14

Spiele: 16

Punkte: 14

Bilanz: 4-2-10

Torverhältnis: 41:42

Mit Platz 14 nach 17 Spielen hatte beim TuS Deuz keiner gerechnet. Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga hatten die Deuzer auch in der A-Kreisliga einen schweren Stand und steckt nun voll im Abstiegskampf. Trainer Hendrik Stenschke, der im Herbst für Alexander Müller übernahm, geht nun in seine erste komplette Vorbereitung. „Wir werden heute einsteigen. Erstmal wollen wir eine Grundlage in Sachen Ausdauer schaffen und dann ab Februar in die taktischen Feinheiten investieren“, sagte Hendrik Stenschke.

Verzicht auf Hallenturniere

Der Übungsleiter entschied sich auch dagegen, keine Hallenturniere in der spielfreien Zeit zu absolvieren. „Die Verletzungsgefahr dabei ist durchaus höher als bei Testspielen oder im Training“, argumentiert Hendrik Stenschke. Auf dem Transfermarkt wurde der TuS zweimal aktiv und holte Noah Kurzweg vom Ligakonkurrenten SV Germania Salchendorf II und Niklas Derkum vom TuS Johannland in die Irle Deuz-Arena.

„Natürlich ist der Klassenerhalt das erklärte Ziel, aber ich schaue noch etwas weiter nach oben und möchte am Ende einen einstelligen Tabellenplatz erreichen. Die Mannschaft hat deutlich mehr Potenzial, als gegen den Abstieg spielen zu müssen“, glaubt er.

Unsere Prognose: Das Seuchenjahr 2019 ist endlich Geschichte für den TuS. Abstieg, Trainerwechsel und Anpassungsschwierigkeiten an die A-Liga waren die Schlagzeilen. Vom reinen Potenzial sollte der TuS viel weiter oben stehen. Hendrik Stenschke darf seine erste komplette Vorbereitung als Cheftrainer absolvieren. Das wird sich auszahlen.

SpVg. Niederndorf

Position: 13

Spiele: 16

Punkte: 19

Bilanz: 2-4-11

Torverhältnis: 29:56

19 Punkte sammelte der Aufsteiger in 16 Spielen und zeigte sich ein ums andere Mal als Stolperstein für die „Großen“. Genau daran möchte Coach Oliver Kapteina in der anstehenden Rückrunde anknüpfen. „Die Pause tut sehr gut, so dass die Mannschaft wieder Kräfte sammeln kann.

Siegen-Wittgenstein Die besten Torschützen FC Kreuztal: 1. Dionis Cako 10 Tore; 2. Ionut Gheorghe 5; 3. Florian Dema 3. TuS Deuz: 1. Dennis Neuser 7 Tore; 2. Dennis Honig 6; 3. Jan Vitt 6. SpVg. Niederndorf: 1. Joel Grümbel 10 Tore; 2. Jan Uebach 8; 3. Nils Uebach 3. Die Torjägerliste führt Philipp Rath (SG Hickengrund, 16) vor Fidan Kameroli (SSC, 15) an.

Trotzdem ist die personelle Situation bei uns nicht wirklich rosig, denn einige Leistungsträger werden weiterhin ausfallen. Genau deshalb wir uns auch gegen Hallenturniere entschieden“, sagt Oliver Kapteina.

Gute Ausgangsposition

Testspiele hat der Coach zwar in Aussicht, fest steht aber noch nichts. „Wir wollen erstmal hoffen, dass wir ab Februar problemlos trainieren können“, so Kapteina. Für den Linienchef ist der Anspruch immer noch der gleiche: „Wir haben eine gute Ausgangsposition und wollen alles daran setzen, am Ende über dem Strich zu stehen. Wenn alle Mann an Bord sind, haben wir ein konkurrenzfähiges und schlagkräftiges Team.“

Unsere Prognose: Heimstärke und mannschaftliche Geschlossenheit bleiben das Motto in Niederndorf auch im Jahr 2020. Die Kapteina-Elf steht jetzt bereits besser da als viele vermutet hatten. Sollte der Spielvereinigung nochmal ein ähnlicher Lauf wie im Oktober vergangenen Jahres gelingen, wird sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben.