Krankheit raubt Kombinierern des SC Rückershausen die Kraft

Die Nordischen Kombinierer des SC Rückershausen haben beim Deutschlandpokal im österreichischen Seefeld Spitzenplatzierungen verpasst.

Das lag zum einem am inkonstanten Wetter auf der Schanzenanlage der Casino Arena, zum anderen auch an der körperlichen Konstitution der Wittgensteiner. Denn sowohl Lukas Wied, als auch Emily Schneider wurden während des Aufenthalts in Tirol krank und mussten so dem Infekt Tribut zollen.

Startabsagen unausweichlich

„Dadurch war nicht wirklich mit guten Resultaten zu rechnen. Normal sind beide Sportler deutlich weiter vorne zu erwarten“, versicherte auch WSV-Stützpunkttrainer Jens Gneckow. Emily Schneider ließ dabei die Laufdisziplin der Kombinierer sausen und war dafür auf der Sprintdistanz über 2,5 Kilometer angetreten. Mit 1:06,07 Minuten Rückstand landete sie auf dem vierten Rang. Im Sprungwettkampf zuvor segelte die junge Wittgensteinerin auf der K99-Meter-Schanze immerhin auf 77,5 und 76,5 Meter, was ihr ebenfalls den vierten Rang, aber auch 46 Sekunden Rückstand in der Loipe einbrachte. Ihren Vereinskameraden Lukas Wied erwischte es sogar noch schlimmer. Er musste nach dem Sprungwettkampf am Samstag die Segel streichen.