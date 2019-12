Kölzer: „Das war ein Jahr der Achterbahnfahrten“

Mit dem Ziel, die Qualifikation der Australian Open im Januar zu erreichen, war Tennisprofi Romy Kölzer in das Jahr 2019 gestartet. Zwar erreichte die Betzdorferin Ende April mit Rang 395 ihre neue Bestplatzierung in der Weltrangliste, fiel bis zum Jahresende aber auf Platz 615 zurück und verpasste das ausgegebene Ziel klar. Wir haben die Saison mit der 28-Jährigen Revue passieren lassen.





Frau Kölzer, wie fällt Ihr Fazit für das Jahr 2019 aus?

Romy Kölzer: Ich bin mit dem Jahr 2019 recht zufrieden, weil sich für mich einige neue Türen geöffnet haben. Ich wohne jetzt in Offenbach und trainiere in der Tennis-University von Alexander Waske. Das sind natürlich sehr coole und gute Trainingsmöglichkeiten, weil man auch immer gute Partner hat, für mich.







Ab sofort trainiert Kölzer an der Akademie von Ex-Profi Alexander Waske. Foto: Mario Houben / dpa

Was erhoffen Sie sich von diesem Schritt?

Auf jeden Fall neuen Input, um 2020 nochmal richtig angreifen zu können. Von den Ergebnissen her war 2019 nicht so berauschend, was aber auch mit den Veränderungen, sportlich wie privat, zu tun hat. Die neuen Elemente aus dem Training müssen sich auch erstmal noch festigen. Das dauert immer, bis man es letztendlich auch im Match umsetzen kann. Das alles hat sich auch in den Resultaten widergespiegelt. Bislang ging es ja fast nur vorwärts für mich, dieses Jahr war dann eins kleines der Rückschläge. Ich habe trotzdem extrem viel mitgenommen und bin deshalb relativ zufrieden.





Was sind Dinge, die Sie mitgenommen haben?

Definitiv die neuen Trainingsinhalte, durch die ich die Möglichkeit habe, mich weiterzuentwickeln. Auch taktische und technische Elemente, die ich in mein Spiel aufnehmen konnte. Negativ sind aber die Ergebnisse, die einfach nicht da waren, obwohl ich mit meine besten Matches gespielt habe.





Weshalb sind die Ergebnisse dennoch ausgeblieben und was sind die Gründe, dass Sie das Ziel Australian Open-Qualifikation verpasst haben?

Es haben sich einfach extrem viele Strukturen in meinem Privatleben verändert dieses Jahr. Ich bin mehrmals umgezogen, mir ist es auch sehr schwer gefallen von Köln nach Offenbach zu gehen und dort auch das Training bei Alexander Flock zu beenden, weil ich auch weiß, was für ein guter Trainer er ist. Aber es kam mir darauf an, bessere Trainingspartner und eine Turnierbetreuung zu haben. Das konnte in Köln nicht gegeben werden. Diese Sachen fließen mit rein, da solche Einflüsse neben dem Platz auch bei den Matches präsent sind. 2019 war einfach ein Jahr der Achterbahnfahrten, mit mehr Tiefen als Höhen.







Die Ergebnisse waren 2019 für Kölzer oft nicht zufriedenstellend. Foto: Lutz Großmann

Wie schwierig war es, trotzdem die Motivation oben zu halten?

Ja natürlich, wenn man so ein Jahr hat ist es schwierig, sich immer weiter zu motivieren, an sich zu glauben und jeden Tag auf den Platz zu gehen und versuchen besser zu werden. Bei mir liegt es zum Glück ein bisschen in der Natur, dass ich großen Kampfgeist habe, aber hier und da musste ich mich selbst ein Stück weit dazu zwingen am Ball zu bleiben und weiterhin hart zu arbeiten.





Was für Veränderungen haben Sie vorgenommen?

Ich habe angefangen mit einem Mentaltrainer zusammenzuarbeiten. Das hat mir auch extrem geholfen, über die Phase hinweg zu kommen. Es war auch wichtig zu sehen, dass das Training fruchtet, man in die richtige Richtung geht und diesen Prozess vor Augen zu haben.





Was waren dennoch Highlights der Saison?

Auf jeden Fall die Mannschaftsspiele mit Bayer Leverkusen. Da habe ich nur ein Spiel verloren, wo ich gegen Tamara Korpatsch aufgeben musste. Ansonsten habe ich dort gute Gegnerinnen geschlagen, die auch schon unter den ersten 200 der Weltrangliste standen. Dann kommt natürlich der Turniersieg in Weiler und das Finale in Antalya beim 15.000 Dollar-Turnier dazu.





Wie wird Ihre Off-Season aussehen?

Die werde ich in Offenbach absolvieren. Dort steht bis Mitte Januar Training auf dem Programm, dann geht die Turniersaison richtig los.





Was haben Sie sich für 2020 vorgenommen?

Das geht wieder in die gleiche Richtung, wie es in dieser Saison war. Aber genauso wichtig ist es für mich, mein Spiel weiterzubringen und mich zu entwickeln. Dann kommen die Ergebnisse von alleine wieder.