Kids-Cup-Finale im Zentrum am Effertsufer

Im Kletterzentrum am Siegener Effertsufer haben am Samstag beim Kids-Cup-Finale die Nachwuchskletterer das Sagen.

Unter den 34 Finalisten sind auch zwei Nachwuchs-Klettterinnen aus dem Siegerland, die an „eigenen Wänden“ hoch hinaus wollen.

Siegen. Das Kletterzentrum am Siegener Effertsufer hat in den vergangenen Jahren schon einige hochkarätige Veranstaltungen gesehen. So gab es unter anderem schon zweimal Wettkämpfe der Kids-Cup-Serie zu bestaunen. In diesem Jahr ist es sogar das Finale für die jungen Indoor- Kletterer aus NRW, Hessen, Rheinland Pfalz und dem Saarland, das in der Kletterhalle ausgetragen wird. Gekürt werden zum Abschluss des Wettkampftages an diesem Samstag, 23. November, die westdeutschen Meister.