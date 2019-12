Kevin Knebel: „Müssen junges Blut ins Team bekommen“

Er ist kürzlich erst 31 Jahre alt geworden, zählt aber in Sachen Verweildauer im Club schon zu den dienstältesten Fußballtrainern in Wittgenstein. In der Saison 2020/21 geht Kevin Knebel in sein viertes Jahr beim B-Kreisligisten SV Schameder. Nach einem langen Abstiegskampf im Vorjahr mit 31 Punkten am Saisonende steht seine Elf nun schon im Winter bei 29 Zählern.

Frage: Herr Knebel, Sie hatten vor der Saison halb im Scherz eine langweilige Saison als Ziel ausgerufen. Nun liegt Ihre Mannschaft 26 Punkte vor dem Abstiegsrang und zehn Punkte hinter dem Platz zur eventuellen Aufstiegsrelegation. Ziel erreicht?

Kevin Knebel: Wir sind mit der Bilanz vollauf zufrieden. Nachdem wir zwischenzeitlich eine sehr gute Serie hatten, haben einige sicher von einer noch besseren Platzierung geträumt. Nach den Spielen gegen Feudingen und in Aue war uns aber klar, dass es für ganz vorne nicht reicht. Die Relegation ist kein Thema bei uns. Trotzdem finde ich die Situation gar nicht mal langweilig. Wir wollen die Situation jenseits von Gut und Böse nutzen, um zu mehr spielerischer Leichtigkeit zu kommen.

Wie ist das genau gemeint?

In der Vorsaison war es so, dass wir uns in jedem Spiel Chancen rausgespielt haben und den Ball manchmal nur über die Linie drücken mussten, vieles aber nicht verwertet haben. So ging es Ende der Saison einzig und allein darum, irgendwie zu punkten. Auch am Anfang dieser Saison ging es zunächst nur ums Ergebnis, aber jetzt wollen wir auch fußballerisch einen Schritt nach vorne machen.

Es geht also um schöneren Kombinationsfußball?

Der Zuschauer soll erkennen, dass wir auf den Platz kommen, um Spaß zu haben. Wir wollen nicht in erster Linie gegen den Ball, sondern mit dem Ball spielen und facettenreicher, mit mehr Wechselspiel angreifen. Um schwierig zu verteidigen zu sein, müssen wir sowohl mit einem langen Ball als auch im Kombinationsspiel gefährlich sein. In der Vorbereitung geht es aber zunächst darum, den Grundstein dafür zu legen, 90 Minuten Gas geben zu können.

Vor dem Saisonstart waren die Umstellung von Vierer- auf Dreierkette und mehr Effizienz im Abschluss die Themen. Wie ist dies gelaufen?

Das Spiel mit Dreierkette haben wir ganz gut hinbekommen. Darüber bin ich froh, denn es ist nicht selbverständlich, dass eine Mannschaft Systemänderungen ohne Knurren mitträgt.

Wir sind aber, je nach Gegner, auch in der Lage auf Viererkette umzustellen, wie wir es im letzten Spiel bei der SG Laasphe/Niederlaasphe getan haben. Zum Punkt Effizienz: In vorderster Linie agiert die Mannschaft jetzt etwas befreiter. Es wird weniger nachgedacht, das ist ganz gut. Tim Beuter ist eigentlich ein prima Beispiel dafür.

Er ist nach der Hinrunde bester Schütze mit sieben Toren, so viele wie 2017/18 und 18/19 zusammen.

Tim hat unserem Spiel auch in den vergangenen Jahren gut getan, weil er ehrgeizig ist und viel arbeitet. Aber da war er verkrampft vor dem Tor. Wenn er in dieser Saison vor der Bude stand, war ich mir zu 95 Prozent sicher, dass der Ball drin ist. Er profitiert vielleicht auch davon, dass wir jetzt eine zweite Spitze haben.

Wie sehen mittelfristig die Herausforderungen des Vereins aus?

Wir haben die älteste Mannschaft der Liga. Die Generation mit Timo Saft, Sven-Christopher Hoffmann, Thomas Ludwig und weiteren Spielern ist inzwischen über 30 Jahre alt. Wir müssen sehen, dass wir junges Blut ins Team bekommen.

Kevin Knebel (r.) hat die Entwicklung des SV Schameder im Blick. Hier beobachtet er Niklas Weyand beim Dribbling in Wingeshausen Foto: Esther Loerkens

Das dürfte ohne eigene A-Jugend aber schwierig werden.

Das ist richtig, so ein Strukturwandel kann aber auch mit externen Spielern funktionieren. Das bedeutet aber, dass wir frühzeitig planen und Spieler überzeugen müssen. Wir dürfen aber nicht wahllos Leute ansprechen, sondern müssen es gezielt tun. Es müssen Leute sein, die Lust auf Fußballspielen haben und Lust haben, sich zu quälen. Das Verausgaben gehört auf unserem Rasen dazu.

Sie sind jetzt schon einige Jahre als Trainer aktiv. Können Sie sich dies auch über Jahrzehnte vorstellen?

Der Grundsatz ist, dass es Spaß macht. Das tut es, deshalb glaube ich schon, dass ich noch einige Jahre Trainer sein werde. Wie lange es in Schameder läuft, müssen wir sehen.