Kaan-Marienborn: Darum resigniert Kisolo Deo Biskup manchmal

Siegen/Köln. Kisolo Deo Biskup ist Mittelfeldspieler beim 1. FC Kaan-Marienborn. Wie er Rassismus im Fußball erlebt und wie ihn sein Umfeld stärkt.

Die Skala reicht von „Flüchtling raus“ bis „verpiss dich“ oder „Du hast hier nichts zu suchen, ab nach Hause“. Ausdrücke, die Kisolo Deo Biskup in den Ohren klingeln, die er nicht vergisst. Der Mittelfeldspieler kam im Oktober vergangenen Jahres zum Fußball-Oberligisten 1. FC Kaan-Marienborn, nachdem er bereits eine Saison beim Nachbarn TuS Erndtebrück gespielt hatte. „Je niedriger die Klasse, desto lauter und beleidigender die Ausdrücke“, sagt er.

Rassismus in Deutschland.

Erniedrigungen

Er hat schon in der Landesliga gespielt, am Niederrhein, in Baumberg und Friesdorf, für den 1. FC Mönchengladbach auch in der Oberliga. Er kennt die Niederungen. Und die Erniedrigungen. „Manchmal erzeugt das Resignation, da bin ich ehrlich.“

Nicht erst der gewaltsame Tod von George Floyd durch Polizeigewalt in Minneapolis hat verdeutlicht, dass das Thema Rassismus auch immer wieder ein Thema bei uns ist. „Aber die Dimension, die das jetzt in den USA erreicht, sprengt alles“, sieht Kisolo Deo Biskup weltweite Empörung. „Aber irgendwann ist das auch wieder vorbei - und alles geht seinen Weg.“ Einen Hauch von Resignation kann er also auch hier nicht verhehlen.

Kisolo Deo Biskup: Am Herzen operiert Nach einer Herzmuskelentzündung musste sich Kisolo Deo Biskup kurz nach seinem Antritt beim 1. FC Kaan-Marienborn am Herzen operieren lassen. Nach dem Eingriff sind die Probleme behoben, freut er sich, wenn der Ball endlich wieder rollt. Vor zwei Tagen nahm er mit dem FCK das Mannschaftstraining kurzzeitig wieder auf.

Am Wochenende zeigten Bundesliga-Profis wie Jadon Sancho oder Marcus Thuram ihre Solidarität - trotzt des Verbots politischer Statements während Fußballspielen. Der DFB drückt ein Auge zu, sieht von Sanktionen ab. Bekanntlich setzt sich der mit Hilfe von Werbespots gegen Rassismus jedweder Art ein.

Kein Verständnis für Plünderungen

Für den 27-jährigen Kisolo Deo Biskup ist friedlicher Protest gegen Polizeigewalt in den USA eine angemessene Antwort auf die seit jeher dort herrschenden Zustände. „Aber ich verabscheue jede Art von Übergriffen oder Plünderungen“, so Biskup.

Kisolo wurde im Alter von 17 Jahren von einer Kölner Familie, die lange Zeit in Afrika lebte, adoptiert, ist seit seinem neunten Lebensjahr in dieser Familie als Pflegekind zu Hause. Er machte sein Abitur, studierte Deutsch und Sport für das Lehramt, steht mittlerweile kurz vor seinem Abschluss. „Ich schreibe gerade meine Masterarbeit“, für die er durch den corona-bedingten Fußball-Stopp natürlich viel Zeit fand.

„Durch mein stabiles Umfeld, meine Eltern und Geschwister, fühle ich mich persönlich gewappnet gegen solche Dinge. Aber natürlich gehen rassistische Ausdrücke auch nicht spurlos an mir vorbei.“

Nicht geschlagen geben

Er erinnert sich an das letzte Spiel der Käner in Ahlen. Nach seiner Auswechslung musste er um den halben Platz bis zur eigenen Trainerbank gehen - auch an der Fankurve der Ahlener vorbei. „Was da gesagt wurde, habe ich auf den Frust über die 0:3-Niederlage geschoben“, lächelt Kisolo über die auf seine Hautfarbe bezogenen Äußerungen. „Ich gönne diesen Menschen nicht den Genuss, negativ darauf zu reagieren. Wenn ich das machte, gäbe ich mich geschlagen.“

Und das wird er nicht.

Er hat auch schon gespürt, dass man ihn während einer Unterhaltung überrascht ansieht. „Du siehst so anders aus, da kann man doch nicht so gut deutsch sprechen...“ Auch dann lächelt Biskup. Er weiß es besser.

Die Aktionen der Bundesliga-Profis am vergangenen Wochenende fand er gut. Selbst Ähnliches zu veranstalten, liegt ihm indes fern. „Die stehen durchs Fernsehen weltweit im Fokus, wenn ich das in Ahlen oder im Breitenbachtal mache, hat das keinen Sinn.“

Rassismus als Realität. Kisolo Deo Biskup glaubt, dass sich daran nichts ändern wird. „Das geht durch alle Schichten“, glaubt er. „Es ist ein Zeichen von Dummheit.“