Jugend trainiert für Olympia: JAG-Team schaut in die Röhre

Beim Winterfinale des Schulwettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“, der in der kommenden Woche vom 16. bis 20. Februar stattfindet, fallen in diesem Jahr die Skilanglauf-Wettbewerbe aus. Einerseits ist fraglich, ob in der kommenden Woche genug Schnee auf den Loipen bei Schonach im Schwarzwald liegen würde. Durch das Sturmtief „Sabine“ besteht zudem die Gefahr, dass an der Waldloipe Bäume umstürzen – ein zu großes Risiko. Das nominierte Team des Johannes-Althusium-Gymnasiums Bad Berleburg kann also nicht starten.

Skispringen auf Mattenschanze ist eine Option

Die Skisprung-Wettbewerbe können nach derzeitigem Stand wie geplant in Schönwald stattfinden. Sollte dies nicht möglich sein, ist im 70 km entfernten Baiersbronn eine Ausweichschanze vorhanden, die auf Sommerbetrieb eingestellt ist. Statt auf Schnee würde dann also auf Mattenschanzen gesprungen –

Die Ski alpin-Wettbewerbe werden aufgrund der Witterungslage ins 400 km entfernte Skizentrum Sonnenbichl in Bad Wiessee (Oberbayern) verlegt und finden vom 16. bis 18. Februar statt. Sowohl im Skisprung als auch Ski Alpin sind mehrere Kinder aus Wittgenstein vertreten.