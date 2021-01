Jessica Göbel gewinnt mit Berlin den DTTB-Pokal

Die Niederndorferin Jessica Göbel (Dritte von links) hat mit dem TTC Berlin eastside beim "Final Four" an eigenen Tischen den DTTB-Pokal verteidigt.

Berlin/Niederndorf. Die 39-Jährige aus Niederndorf bleibt mit dem TTC Berlin eastside auch im neuen Jahr auf Erfolgskurs. So gelang der Sieg im DTTB-Pokal.

Wenige Wochen nach dem Gewinn der Champions League hat die aus Niederndorf stammende und bei der TTG Netphen trainierende Jessica Göbel mit ihrem Verein TTC Berlin eastside den nächsten Titel gewonnen. Die Berlinerinnen nutzten am Sonntag den Heimvorteil, entschieden das Finalturnier um den Pokal des Deutschen Tischtennisbundes für sich und verteidigen den Pokal. Jessica Göbel war allerdings nur Ersatzspielerin.

Nach einem glatten 3:0-Sieg im Halbfinale gegen den ESV Weil wartete im Finale mit den SV DJK Kolbermoor ein deutlich stärkerer Gegner. Es entwickelte sich ein sehr spannendes Endspiel, das nach vier Einzeln und dem 2:2-Zwischenstand im abschließenden Doppel entschieden werden musste. Das Berliner Duo Shan/Mittelham bezwang Kristin Lang/Yuan Wan in vier Sätzen und holte damit den entscheidenden dritten Punkt. Damit bleibt der DTTB-Pokal in der Hauptstadt.

Erster Saisonsieg in der Bundesliga

Am Samstag hatten die Berlinerinnen das Nachholspiel in der Bundesliga gegen den ESV Weil knapp mit 5:3 gewonnen. Bei einer 3:1-Führung für ihre Mannschaft musste auch Jessica Göbel an die Platte. Die 39-Jährige verlor das "Duell der Generationen" gegen die 22 (!) Jahre jüngere Sophia Klee aber mit 1:3 (11:6, 9:11, 2:11, 4:11) und musste sich später auch Vivien Koch mit 12:14, 11:9, 9:11 und 11:13 mit 1:3 geschlagen geben. Dennoch reichte es für die Berlinerinnen zum ersten Saisonsieg.