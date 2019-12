Ina Haas: 2000 Kilometer für die Siegener Kinderklinik

Wenn Ina Haas sich auf ihre täglichen Trainingsrunden in den Wittgensteiner Wäldern macht, dann tut sie dies in den letzten Wochen nicht nur für sich und ihre Gesundheit, sondern auch für das Wohlergehen vieler kranker Kinder.

Die Berleburgerin hat es sich in der Vorweihnachtszeit mit ihrem Spendenlauf zur Aufgabe gemacht, die Kinderklinik in Siegen zu unterstützen und reißt deshalb mächtig Kilometer ab. Die Hobbyläuferin sammelt nämlich pro gelaufenen 1000 Metern 10 Cent von ihren Unterstützern ein, um den gesammelten Betrag an hilfsbedürftige Kinder zu spenden – eine noble Geste, die in selbstsüchtigen Zeiten nicht alltäglich ist.

Am Sonntag enden ihre täglichen Strapazen, am Ende soll die magische 2000 Kilometermarke stehen. Rund 30 Spender hat die 30-Jährige mit ihrem Projekt „running Ina“ schon gefunden, doch jeder Cent zählt für sie.

Jede Spende ist willkommen

„Ich bin über jede Spende dankbar. Ich weiß, was es heißt ein Kind mit Krankheit zu haben und kann mich deshalb gut in die Lage der anderen Eltern versetzen“, erklärt die Mutter zweier Kinder, von denen eines Typ-1-Diabetes hat. 40 Kilometer hat die junge Wittgensteinerin nun noch bis zur magischen 2000er-Marke und will am Samstag mit ihren Kids die letzten zwei Kilometer gemeinsam laufen.

„Die zwei wollten unbedingt dabei sein, das war schon süß“, freut sich die junge Mutter über die ungeahnte Unterstützung, die sie nochmal beflügeln soll. Denn die letzten Wochen waren durchaus hart. Jeden Tag machte sie sich auf die Strecke, um so viel Geld wie möglich zu sichern – selbst auf ihre eigenen Weihnachtsgeschenke will die 30-Jährige verzichten.

Wer Ina Haas nun auch unterstützen will, soll eine Direktspende an die Kinderklinik Siegen richten und damit etwas Gutes tun.