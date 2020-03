Erndtebrück. Mit erst 25 Jahren ist Lirian Gerguri Co-Trainer in der Fußball-Oberliga. Die Geschichte eines nicht immer so einfachen, sportlichen Weges.

So leicht lässt sich Lirian Gerguri nicht aus der Bahn werfen. Das hat er nicht, als er mit 20 Jahren aufgrund einer doppelten Hüftschiefstellung seine Fußballkarriere als Spieler beenden musste. Ebenso nicht, als er trotz der Entlassung seines Cheftrainers Rubio Alfonso Doblas dem Oberligisten TuS Erndtebrück – ohne Gewissensbisse – als Co-Trainer erhalten blieb.

„Ich bin davon überzeugt, dass man mit leistungsorientierter und akribischer Arbeit sein eigenes Verhalten bestimmen kann“, erklärt Gerguri selbstsicher, allerdings verweist der heute 25-Jährige gleichermaßen auf die „schwierige Situation“ damals, die dennoch nichts am heutigen Verhältnis zwischen ihm und Rubio Doblas sowie zwischen ihm und dem aktuellen Cheftrainer des TuS, Michael Müller, geändert habe.

Erst läuft Lirian Gerguri als Spieler für den FC Lennestadt auf, dann übernimmt er die Reservemannschaft als Trainer. Foto: Michael meckel

Hört man den Ausführungen Gerguris zu, bekommt man ein Bild eines Menschen, der es liebt, professionelle Kontrolle über (Krisen-) Situationen zu haben. Als er beim A-Ligisten FC Lennestadt II kurz vor seinem dritten Jahr als Trainer ein Angebot vom damaligen Landesligisten TuS Erndtebrück II erhielt, nahm er dieses an, jedoch nicht ohne den FCL-Verantwortlichen quasi schon die Idee zu seinem Nachfolger mitzuliefern.

Keine Entscheidung gegen den TuS Erndtebrück

Es gehe ihm in diesen Sachen um Herzblut für den Sport. Und so fiel ihm auch der nächste Schritt in seiner Karriere als Trainer nicht schwer, als er am vergangenen Freitag vor die Mannschaft des TuS Erndtebrück trat und seinen Abschied im Sommer verkündete.

Gerguri nimmt das Angebot seines Jugendvereins Sportfreunde Siegen an, eine Jugendmannschaft als Cheftrainer zu betreuen. „Ich möchte endlich wieder das Heft des Handelns als Cheftrainer einer Mannschaft in der Hand haben. Da ich selbst ein Siegener Eigengewächs bin, habe ich diese Entscheidung für meine eigene Perspektive so getroffen“, begründet Gerguri und betont, dass es keine Entscheidung gegen Erndtebrück sei. Dort hätte er durchaus über den Sommer hinaus an der Seite des neuen Cheftrainers Stefan Trevisi weiterarbeiten können.

Aktuell ruht zwar der Ball wegen der Covid-19-Pandemie, doch sollte der Spielbetrieb für diese Saison noch einmal aufgenommen wird, hat der Klassenerhalt mit den Pulverwald-Club die oberste Priorität. Welchen Anteil er daran hätte, beschreibt Müller treffend: „Lirian ist absolut verlässlich und bei uns für die Gegneranalyse zuständig, was er in hervorragender Weise vorbereitet.“

So hat der gebürtige Albaumer (bei Kirchhundem) schon in der Wintervorbereitung für zwei Wochen das Training geleitet als Müller beruflich in Asien unterwegs war. Dass in dieser Hinsicht aufgrund seines jungen Alters ein Autoritätsproblem bei älteren, gestandenen Oberliga-Spielern bestehe, sieht Müller indes nicht. „Nein, das ist kein Problem, aber dass manch einer mal anderer Meinung ist, kann ja jeden Trainer treffen“, so Müller weiter.

Die Trainerphilosophie ist bei Gerguri ganz dem systematischen Denken angepasst. So ist er überzeugt davon, dass ein Trainer seine Mannschaft im Vorfeld auf alle Eventualitäten vorbereiten kann und muss, was dann den Spielern Kapazitäten für „besondere Momente“ gewähre.

Welches Jugendteam der Sportfreunde Siegen Gerguri übernimmt, ist noch offen

„Ich versuche die Spieler gezielt auf verschiedene Spielsituationen vorzubereiten, das reicht vom Antizipieren von Dingen wie Roten Karten oder Verletzungen, die man nicht unbedingt immer beeinflussen kann, bis zu der athletischen oder mentalen Grundlage, handlungs- und gedankenschnell auf Situationen reagieren zu können“, erklärt Gerguri.

In welcher Jugendmannschaft konkret er ab Sommer exakt diese Inhalte vermitteln wird, sei noch nicht abschließend geklärt und werde er noch früh genug erfahren. Für Lirian Gerguri ist diese Unsicherheit kein Problem, denn er weiß, dass er durch harte, akribische Arbeit auch dieser Aufgabe gewachsen sein wird.