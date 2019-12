In Bietigheim droht Fortsetzung des Herbst-Blues

Nur 2:12 Punkte hat der TuS Ferndorf aus den letzten sieben Spielen geholt. Am Freitagabend in Bietigheim droht eine Fortsetzung dieser Serie.

Ferndorf. 2:12 Punkte aus den vergangenen sieben sieglosen Spielen, ein dünnes Polster von nur einem Punkt Vorsprung auf die Abstiegsplätze bzw. den Relegationsrang – die nackten Zahlen unterstreichen den Herbst-Blues, in dem sich die Zweitliga-Handballer des TuS Ferndorf auch noch Anfang Dezember stecken. Und dieser letzte Monat des Jahres hält für die Mannschaft vor der dann folgenden sechswöchigen Ligapause noch ein mega hartes Programm bereit. Vor allem die Auswärtsspiele machen auf dem Papier wenig Hoffnung auf Zählbares.

Ohne Jonas Müller und Marijan Basic

Am 21. Dezember geht es zum Hinrundenfinale zu Aufsteiger ThSV Eisenach. Heimbilanz: 16:0 Punkte. Am zweiten Weihnachtstag steigt das Spiel in der Barclaycard-Arena beim HSV Hamburg. Heimbilanz in der Sporthalle Hamburg: 10:2 Zähler. Und heute Abend geht die Reise zu keinem Geringerem als Bundesliga-Absteiger SG BBM Bietigheim. Der hat zwar schon drei seiner sieben Heimspiele verloren bzw. sogar erst zwei gewonnen, doch diese Siege wurden in den beiden vergangenen Heimpartien in überzeugender Manier gegen den VfL Gummersbach (32:26) und Spitzenreiter HSC 2000 Coburg (27:23) herausgeworfen.

Der unverkennbare Bietigheimer Aufwärtstrend nach verpatztem Saisonstart wurde allerdings am vergangenen Wochenende mit der 30:33-Niederlage bei Bayer Dormagen erst einmal gestoppt. Trotzdem: Die Süddeutschen mit Ex-Nationalspieler und Weltmeister Michael Kraus gehen als klarer Favorit in die Partie gegen einen angeschlagenen TuS Ferndorf.

Ferndorfs Spielmacher Marijan Basic hat sich gegen Konstanz verletzt und fällt gegen Bietigheim aus. Foto: reinhold becher

Dessen Trainer Michael Lerscht trägt trotz der misslichen Lage, die stark an die Krise im Februar dieses Jahres – damals hatte Ferndorf allerdings einen etwas anderen Punktegrundstock – erinnert, Optimismus zur Schau, berichtet von einer im Training „hellwachen Mannschaft und Jungs, die ihren Job machen.“

Gleichwohl hapert es in den vergangenen Wochen an der Transferleistung, gelingt es nicht oder nicht lange genug, die augenscheinlich gute Trainingsform ins Spiel zu transformieren. „Mit 20 guten Minuten kannst du ein Spiel drehen“, sagt Michael Lerscht – ob du es auch gewinnst, steht auf einem anderen Blatt. Fakt ist, dass Ferndorf seit dem 5. Oktober, dem 28:23 gegen Krefeld, auf einen Sieg wartet.

Ob gut zwei Monate später diese unschöne Serie reißt? „Wir müssen einen guten Tag erwischen, unser top Level abrufen“, weiß Michael Lerscht. Es wird wohl ein sehr guter sein müssen, um nach vier Niederlagen in vier Zweitliga-Spielen gegen Bietigheim endlich mal wieder zu Punkten zu kommen. Jonas Müller und Marijan Basic, der sich gegen Konstanz am Sprunggelenk verletzte und auch über Achillessehnenbeschwerden klagte, werden bei diesem Plan nicht helfen können.