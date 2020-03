Immer noch Schnee: Absagen in Salchendorf und Weidenhausen

Weidenhausen/Salchendorf. Die Fußballer des FC Ebenau, FC Weidenhausen und SV Feudingen III haben unverhofft einen freien Sonntag. Ihre Spiele wurden am Vormittag abgesagt.

In der Fußball-Kreisliga sind am Sonntagmorgen zwei weitere Partien mit Wittgensteiner Beteiligung abgesagt worden. In der Kreisliga C betrifft es die Partie von Germania Salchendorf III gegen den FC Ebenau, in der Kreisliga D das Spiel FC Weidenhausen gegen SV Feudingen III. Alle Parteien hätten gerne gespielt, doch auf beiden Plätzen hatten sich Reste des Schneefalls aus der vergangenen Woche gehalten. Die Schiedsrichter entschieden deshalb auf Unbespielbarkeit der Plätze.

Spiel der A-Jugend fällt bereits am Samstag aus

In Salchendorf wurde bereits am Samstag das Spiel der A-Jugend der JSG Ebenau/Diedenshausen, weil 15 Zentimeter Schnee lagen. „Wir haben um 10 Uhr den Anruf bekommen, dass immer noch vier, fünf Zentimeter Schnee liegen“, berichtet Mario Julius: „Salchendorf wollte selbst unbedingt spielen, weil sie alle Mann an Bord hatten. Aber der Platz liegt halt auf der Höhe und recht schattig.“

Ähnlich stellte sich die Sachlage in Weidenhausen dar. Hier lag am Sonntagmittag zwar nur noch an einigen Stellen Schnee, doch der Rest des Platzes hatte sich durch das Schmelzwasser in einen wahren Morast verwandelt. Reguläre Bedingungen wären hier nicht gegeben gewesen.