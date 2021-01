Oberliga kompakt Herne rüstet weiter auf, neuer "Co" in Rheine

Hagen Auch in der spielfreien Zeit schreibt die Oberliga Westfalen Schlagzeilen. Frische Nachrichten von den Personal-Planungen der Klubs.

Fußball-Oberligist Westfalia Herne lässt im Kampf gegen den Abstieg nichts unversucht. Schon in den vergangenen Tagen stellte die Westfalia Neuzugänge für die kommende Saison vor. Nun verpflichtete der Revierklub einen Torwart, der ab sofort spielen könnte. Herne hat Dominik Schönnenbeck unter Vertrag genommen. Der ehemalige U19-Torwart von Rot-Weiß Oberhausen und Borussia Dortmund, der auf insgesamt sieben U19-Bundesligaspiele und elf Einsätze in der U17-Bundesliga kommt, war seit dem Sommer 2020 ohne Verein. Jetzt unterschrieb der 1,92 Meter große Schlussmann am Schloss Strünkede. In der Vergangenheit trainierte er auch beim Regionalliga-West-Tabellenführer Rot-Weiss Essen mit.

Nach Jan-Niklas Kaiser (DSC Wanne-Eickel), Deniz Ergüzel, Cedric Dürschke und Ebeny Nguimba (alle DSC Wanne-Eickel U19) ist Schönnenbeck Wintertransfer Nummer fünf des SC Westfalia Herne. Die vier Wanne-Eickeler stehen jedoch erst zur neuen Saison zur Verfügung.

SGW: Zwei Verlängerungen, drei Abgänge

Auch die SG Wattenscheid 09 freut sich über eine weitere Personalie: Agon Arifi wird auch in der kommenden Spielzeit das schwarz-weiße Trikot tragen. Arifi kam in der laufenden Oberliga-Saison neunmal zum Einsatz, erzielte dabei als Rechtsverteidiger ein Tor selbst und bereitete ein weiteres vor.

Lesen Sie auch: Das Szenario für die restliche Oberliga-Saison

„Ich bin froh, dass ich auch weiterhin Teil des neuen Wattenscheider Wegs sein darf. Das Stadion, die Stimmung während unserer Spiele, all das macht mir extrem viel Spaß. Ich freu mich auf den Start und darauf, für diesen Verein aufzulaufen und weiter alles zu geben“, sagt der 22-Jährige.

Zuvor hatte der Traditionsklub bereits die Verlängerung von Tim Kaminski, 21 Jahre alter Angreifer, bekanntgegeben. Derweil werden Mohamed El-Gattass, Adjany Ibeme und Torwart Philipp Kunz das Lohrheidestadion verlassen. Das Trio löste vorzeitig die bis zum Sommer 2021 gültigen Verträge auf.

Assistent für neuen FCE-Trainer Tasdelen

Einen neuen Co-Trainer hat der FC Eintracht Rheine präsentiert. Rainer Sobiech attestiert ab sofort dem ebenfalls neuen Chefcoach Cihan Tasdelen. Beim FCE ist Sobiech kein Unbekannter, er trainierte dort die U19, bevor er zum FC Schüttorf wechselte. Außerdem leitet er den DFB-Stützpunkt in Nordhorn. Verlassen wir die West-Münsterländer Leon Varelmann, der 21-jährige Innenverteidiger wechselt am Ende der Saison zu Borussia Emsdetten.