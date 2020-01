Heimische Judoka starten gut in das Jahr

Einen starken Auftakt ins neue Sportjahr legte der heimische Judo-Nachwuchs hin. In Halver gab es bei den Kreismeisterschaften Südwestfalen U15 und U18 sowie beim Kreisturnier der Altersklasse U10 die ersten 13 Titelträger des Jahres zu feiern. Bei den Kleinsten siegten Michelle Ens, Jolina Sening und Gero Anders (alle Judofreunde Siegen), Gabriel Shady (JV Siegerland) und Lukas Meier (JC Gernsdorf). Bei den älteren Judoka standen Jill von der Wippel, Justin Sening, Mark Rakitin und Raul Knocke (alle Judofreunde), Xenia Zaiczek, Marvin Lödi und Luna Franke (alle JVS) sowie Janne Westphal(Gernsdorf) ganz oben.

Judofreunde Siegen

Zum wiederholten Male lehrte Jolina Sening (21 kg) ihren Konkurrentinnen das Fürchten und wurde nach zwei siegreichen Begegnungen verdientermaßen Turniersiegerin. Michelle Ens schloss sich nahtlos an. Zweimal schlug sie ihre Gegnerinnen mit Haltegriff und holte mit einem blitzsauberen Hüftwurf den Titel. Gero Anders trat bis 24 kg an und siegte zum Auftakt mit O-soto-gari. Auch er gewann im Anschluss das Finale mit einem Haltegriff. Michelle Herbst (-27 kg) stand nach zwei Siegen im Endkampf, wurde hier aber mit einem Haltegriff bezwungen. Dritte Plätze gab es für die Nachwuchs-Athleten Jonathan Gehrke, Tim Schmidbauer, Fabian Knocke und Alexander Nüsse. In der Altersklasse U15 und U18 hatte es Raul Knocke bis 46 kg leicht. Ohne Gegner siegte er kampflos. Jill von der Wippel kam da schon eine andere Aufgabe zu. Mit drei vorzeitigen Siegen, unter anderem gegen die Lokalrivalinnen Marie Ax (JC Gernsdorf) und Smilla Franke (JV Siegerland), war der Kreismeistertitel fest in ihren Händen. Marie Ax gewann mit zwei souverän geführten Kämpfen Silber, Smilla Frank schaffte mit Platz drei die Qualifikation. Auch Mark Rakitin zeigte sich in gewohnter Manier. Platz eins hieß es am Ende für ihn, nachdem er unter anderem Celvin Oborovski und Noah Shady vom Nachbarclub JV Siegerland die Grenzen aufzeigte. Der U18-Starter Justin Sening siegte im Finale bis 66 kg mit einer Außensichel. Cedric El Ansarie gewann Silber, Katharina Jantz durfte sich bis 44 kg Platz drei freuen. „Ich bin mit meinen Sportlern sehr zufrieden“, erklärte Trainer Bernd Stausberg. „Wir müssen uns bei den Bezirksmeisterschaften nicht verstecken und können vorne mitkämpfen.“

Judo Vereinigung Siegerland

Gabriel Shady (U10/-34 kg) gewann seine drei Kämpfe alle vorzeitig mit einer Hüfttechnik und anschließendem Haltegriff. Emil Mosch (-42,7kg) setzte sich in einem von drei Kämpfen durch und gewann die Bronzemedaille. In der Altersklasse U15 und U18 siegte Xenia Zaiczek (-52kg) im Finale nach ausgeglichenem Kampf erst mit dem Golden Score. Marvin Lödi hatte in seiner Gewichtsklasse -37 kg keinen Gegner und siegte kampflos. Mattiz Wolfinger (-42kg) landete auf Rang zwei. Auch Luna Franke (-48 kg) gewann ihren Titelkampflos.

JC Gernsdorf

Mit drei vorzeitigen Siegen gewann Lukas Meier (U10) in seiner Gewichtsklasse bis 42,7 kg das Turnier. Im Finalkampf siegte er mit Haltegriff. Eric Roth belegte mit zwei Siegen bis 23,9 kg Platz zwei. Liam Roth (-27 kg) und Ryan Engel (-22 kg) landeten jeweils auf Rang drei. Bei der U15 und U18 fanden sich bis 43 kg keine Gegner für Janne Westphal, der somit kampflos Kreismeister wurde. Ben Turian verlor das Finale bis 60 kg und belegte somit den zweiten Rang.