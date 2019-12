Geisler-Rückkehr soll dem VfL Bad Berleburg Auftrieb geben

Der VfL Bad Berleburg spielte ansehnlichen, druckvollen Fußball, vergaß einzig das Toreschießen. Der TuS Langenholthausen konterte beim 5:1-Sieg am Stöppel mehrfach wie aus dem Lehrbuch, beeindruckte mit Schnelligkeit und Wucht. Es war ein gutes Landesligaspiel. Wer die Partie im August am Stöppel gesehen hat, wäre nie auf den Gedanken kommen, dass sich beide Mannschaften zu Beginn der Rückrunde in einem 6-Punkte-Spiel im Kampf um den Klassenerhalt wiedersehen.

Genau dies ist aber der Fall, weil Bad Berleburg (12. Platz/12 Punkte) seine Defizite im Verlauf der Hinrunde nicht abgestellt bekam und weil Langenholthausen (9. Platz/17 Punkte) seit Mitte September kein Spiel mehr gewonnen hat. Für beide Mannschaften geht es also auch darum, die Stimmung vor der Winterpause nicht vollends in den Keller rauschen zu lassen. Für den VfL wäre außerdem wichtig, in der Pause weiter über dem Strich zu stehen.

Als Führungsspieler gefragt

Mithelfen soll dabei Christopher Geisler, der nach einer Knieverletzung und mehr als zwei Monaten Zwangspause wieder ins Team rutschen wird. Ins Training war der Defensivspieler schon vor knapp einem Monat eingestiegen, wurde beim 0:2 gegen Olpe aber noch geschont.

Marc Uvira (l.), hier im Duell mit Hünsborns Steffen Hatzfeld, könnte durch die Rückkehr von Christopher Geisler in die Außenverteidigung rücken. Foto: Florian Runte

„Allein die Tatsache, dass er wieder auf dem Platz stehen wird, ist positiv für die Mannschaft. Er hat uns auch während seiner Verletzung intensiv begleitet“, sagt Uvira, der Geisler zuletzt nicht nur wegen seiner fußballerischen Fähigkeiten im Zweikampf-, Kopfball- und Passspiel vermisst hatte, sondern auch als Führungsspieler: „Er ist einer, der die Jungs mitnimmt in die Zweikämpfe. Das hat uns in einigen Spielen auch gefehlt.“

Statt im Mittelfeld soll Geisler, der noch nicht vollständig fit ist, zunächst als Innenverteidiger beginnen, so dass entweder Marc Uvira oder Niklas Linde in die Außenverteidigung rutschen – womöglich für Steffen Arnold, der zuletzt im Training passen musste.

Tiefer stehen ist kein Allheilmittel

Offen lässt Martin Uvira die Frage, wie er vermeiden möchte, dass Langenholthausen wie im Hinspiel seine Geschwindigkeitsvorteile gegenüber der VfL-Defensive ausspielt. „Wir müssen einfach sehen, dass wir die Fehler aus dem Hinspiel vermeiden. Wenn du einfach nur tiefer stehst, fehlen vorne die Leute und bei Fehlern bekommst du dann trotzdem die Gegentore“, sagt Uvira: „Wir dürfen uns einfach die Ballverluste nicht erlauben. Dazu werden wir alles reinwerfen und versuchen zu gewinnen.“

Als Ausfälle sind weiter Alexander Krowarz, Alexander Koch und Niklas Duchardt zu verzeichnen. Alle drei sollen während der Rückrundenvorbereitung wieder ins Training einsteigen. Uvira: „Ich hoffe, dass die Situation bei uns anders aussieht, wenn alle mal wieder dabei sind.“

TuS Langenholthausen will schwarze Serie beenden

Und was sagt der Gegner vor der Partie? „Zuletzt hat die Formkurve wieder nach oben gezeigt“, sagt der Trainer der Langenholthausener, Uli Mayer. Das 1:1 gegen die FSV Werdohl macht ihm Mut, schließlich war nur der schlampige Umgang und das fehlende Quäntchen Glück dafür verantwortlich, dass die aktuelle Negativserie nicht bereits in der Vorwoche ein Ende fand.

Doch wer einmal in einem solchen Abwärtsstrudel wie die Langenholthausener steckt, muss um diesen zu beenden auch schon einmal ein bisschen Glück auf seiner Seite haben – oder dieses eben einfach mal erzwingen. „Wir sind voller Selbstvertrauen und wollen mit einem Sieg in die Pause gehen“, sagt Mayer vor dem letzten Pflichtspiel im so ereignisreichen Jahr 2019.