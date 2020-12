Fußball: Neuigkeiten und viele Vertragsverlängerungen

Siegerland. Die Weihnachtszeit wurde genutzt, um die Personalplanungen für die Saison 2021/2022 voranzutreiben oder kurzfristig zu reagieren.

- Der ehemalige Stürmer des 1. FC Kaan-Marienborn, Michael Kügler, hat seinen Vertrag beim Olper A-Kreisligisten SV Dahl-Friedrichsthal um ein Jahr bis 2022 verlängert. Auch die spielenden Co-Trainer Chris Hardenack und Peter Rademacher werden ihre Tätigkeiten über die laufende Saison hinaus fortsetzen. Mit Offensivspieler Marcel Kühr wechselt mit sofortiger Wirkung ein Offensivspieler vom Landesligisten SpVg Olpe nach Dahl-Friedrichsthal.

- Seinen ersten Neuzugang für die Saison 2021/22 hat der SV Ottfingen verpflichtet. Der hat mit 23 Jahren bereits eine starke Fußball-Vita vorzuweisen. Nico Müller heißt der Neuzugang. Er wurde mit der U15 der Sportfreude Siegen Meister der Landesliga. Sein Trainer damals: Uwe Kipping, heute Sportlicher Leiter des SV Ottfingen. Man kennt und schätzt sich. „Ich habe es immer mal wieder versucht, in diesem Jahr hat es dann geklappt“, freute sich Uwe Kipping über die nunmehr gelungene Personalie - umso mehr, weil der SV Ottfingen „etwas tun musste auf dieser Position“, wie Kipping ergänzte. Nico Müller ist top ausgebildet, über 1,90 Meter groß.

Vier Jahre in Langenaubach

Auch in der U19 trainierte Nico Müller, der in Siegen-Achenbach wohnt, unter Uwe Kipping. Als Senior wechselte er dann zum hessischen Verbandsligisten SSV Langenaubach und spielte dort vier Jahre. Nun schließt er sich dem Klub vom Siepen an. Geschäftsführer Pierre Schürholz: „Wir freuen uns, mit Nico einen super ausgebildeten Fußballer am Spielen begrüßen zu dürfen“.

- Fußball-B-Ligist TSG Adler Dielfen hat sich kurzfristig verstärkt und Defensivspezialist Elias Hüting verpflichtet. "Charakterlich passt er super in unsere Mannschaft, und auch die ersten Eindrücke aus dem Training haben gezeigt, dass er uns sportlich viel Freude bereiten wird", so Trainer Steffen Langenbach, der kurz vor Weihnachten seinen Vertrag im Siegenia-Aubi-Sportpark verlängert hat.

- Der ehemalige Spieler der Sportfreunde Siegen, Tim Geller, bleibt auch 2021/2022 beim Regionalligisten SC Wiedenbrück. Der 22-Jährige gehörte in der Saison 2017/2018 zu den Stammspielern in der Abwehr der Sportfreunde Siegen und verließ den Verein im Sommer 2018 Richtung SC Wiedenbrück.

- Fußball-Oberligist Hammer SpVg hat den Vertrag mit Trainer Steven Degelmann frühzeitig verlängert. Das neue Arbeitspapier gilt nun bis 2023. „In dieser Zeit ist dies sowohl ein Zeichen der Wertschätzung seiner Arbeit, aber auch ein vertrauensvolles Zeichen des Trainers an den Verein und an die Mannschaft, die nächste Zeit und Saison gemeinsam anzugehen“, schreibt der Verein. Degelmann hatte die länger schon kriselnden Hammer im Februar übernommen. Zurzeit belegt der Gegner der Sportfreunde Siegen, des 1. FC Kaan-Marienborn und des TuS Erndtebrück sieglos den letzten Platz.

- Fußball-Oberligist SC Westfalia Herne hat den ersten Neuzugang für die Saison 2021/2022 vorgestellt. Stürmer Jan-Niklas Kaiser wechselt vom TuS Haltern zur Westfalia. Der 22-jährige Angreifer stand zuvor beim FC Marl und DSV Wanne-Eickel unter Vertrag. In seiner Jugendzeit spielte er auch beim FC Schalke 04.