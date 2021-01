Fußball: Im Sommer Trainerwechsel beim TuS Deuz

Siegerland. Beim Fußball-A-Kreisligisten TuS Deuz gibt es im Sommer einen neuen Trainer. Der hat im Siegerland einen hohen Bekanntheitsgrad.

- Beim A-Kreisligisten TuS Deuz wird es zur nächsten Saison eine Veränderung auf der Trainerposition geben. Der bisherige Spielertrainer Hendrik Stenschke zieht sich aus beruflichen und privaten Gründen ein wenig zurück, steht dann "nur" noch als Spieler zur Verfügung. Die Deuzer Verantwortlichen haben die Nachfolge aber bereits geregelt: Kein Geringerer als Zorislav Jonjic wird ab dem 1. Juli 2021 die Verantwortung für die erste Mannschaft, die zurzeit den zehnten Platz in der Kreisliga A belegt, übernehmen. Jonjic ist im Siegerland bekannt wie ein bunter Hund. Er kickte unter anderem für den SuS Niederschelden, in der Regionalliga für die Sportfreunde Siegen und die SpVg. Olpe. Beim SSV Langenaubach begann Jonjic, vor 53 Jahren in Bosnien-Herzegowina geboren, seine Trainerkarriere. Es folgten weitere Stationen als Trainer oder Spielertrainer SV Germania Salchendorf, SV Netphen, FC Hilchenbach und zuletzt SV Brachthausen/Wirme. Für den B-Kreisligisten aus dem Kreis Olpe ist Jonjic bereits im sechsten Jahr aktiv. Der ehemalige Mittelfeldspieler wohnt seit drei Jahren in Netphen-Deuz und verdient dort sein Geld als Vermögensberater. Die Irle Deuz-Arena kann er fußläufig erreichen.

- Dagegen setzt Liga-Rivale Sportfreunde Obersdorf/Rödgen in der Trainerfrage auf Kontinuität. Das Trainerduo, bestehend aus Carsten Brodbeck und Simon Grisse, hat auch für die Saison 2021/2022 zugesagt. Der wichtigste Grund für diese Entscheidung: Die Mannschaft bleibt komplett zusammen. Der Aufsteiger ist als aktuell Elfter auf einem guten Weg, den angestrebten Klassenerhalt zu schaffen.

- Rückschlag für Sven Michel und den SC Paderborn! Der Zweitligist unterlag im Montag-Spiel bei Fortuna Düsseldorf mit 1:2 (0:1). Es war die sechste Niederlage für den Erstliga-Absteiger. Der Alchener Sven Michel stand erneut in der Startformation, wurde aber nach 76 Minuten ausgewechselt. Für den Stürmer, von einer Verletzung inzwischen vollständig genesen, geht es am Sonntag mit dem Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue weiter.