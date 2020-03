Durch Erlass des NRW-Gesundheitsministerium vom Sonntagnachmittag müssen ab morgen alle Fitnessstudios im Landesgebiet geschlossen bleiben. Einige Einrichtungen der Region kamen dem Erlass sogar schon zuvor, ließen bereits am Montag ihre Türen geschlossen. Doch wie wirkt sich diese Entscheidung auf die Mitglieder, die Mitarbeiter und die Zukunft der Studios aus? Wir haben bei einigen Betreibern nachgehört:

Fitx

Seit Montagabend ist das Studio in Siegen geschlossen. „Unsere Politik war bisher, solange aufzulassen, bis es einen solchen Erlass gibt“, heißt auf Nachfrage unserer Zeitung aus der Zentrale. „Aber wir haben damit gerechnet, dass ein solcher kommt.“ In den Bundesländern, in denen es einen solchen Erlass noch nicht gibt, öffnet der Betreiber weiterhin. Nur Kurse werden nicht mehr angeboten, dazu gibt es klare Verhaltensanweisungen und Hygieneregeln. „Wir müssen eine Balance zwischen Dienstleistung und Sicherheit finden“, heißt es von der Zentrale weiter. Man arbeite derzeit daran, individuelle Lösungen für die Mitglieder zu finden, um effektives Training auch von zuhause aus zu ermöglichen. Die Beiträge werden wohl nicht ausgesetzt. „Aber die Lage ändert sich ja momentan stündlich“, lässt die Zentrale verlauten. Man warte derzeit auch auf Entscheidungen aus der Politik. Allerdings haben die Mitglieder die Möglichkeit, unabhängig vom Coronavirus, die Möglichkeit, eine Ruhezeit von ihrer Mitgliedschaft zu nehmen.

Benefit sports

An einer möglichst guten Lösung für die Mitglieder wird auch bei Benefit sports gearbeitet. Da viele Mitglieder hier mit einem Personal Trainer zusammenarbeiten, werden auch schnell und effektiv Trainingspläne für Übungen in den eigenen vier Wänden erstellt. Für die anderen Mitglieder werde derzeit über Möglichkeiten diskutiert, heißt es auf Nachfrage. Wie es mit den Beiträgen und auch den Mitarbeitern in der Zeit, in der die Türen geschlossen bleiben, weitergeht, war noch nicht abschließend geklärt. Genau wie die Zukunft des Studios: „Wenn dieser Zustand länger so anhält, kann es schon an die Existenz gehen“, heißt es von Betreiberseite. „Aber damit stehen wir nicht alleine da.“

Mrs. Sporty

Sehr konkret ist schon die Ausgestaltung der kommenden Wochen bei Mrs. Sporty. Über die App können auch von zuhause Übungen durchgeführt werden, darüber hinaus filmen die Mitarbeiter weitere Ideen ab, die den Mitgliedern zur Verfügung gestellt werden. Und ganz wird man auch nicht auf die Trainerinnen verzichten müssen. So soll die Möglichkeit geboten werden, über Skype die Trainer dazuzuschalten und mit bis zu 50 Personen interaktiv zusammen trainieren zu können. „Die Beiträge laufen ganz normal weiter, da wir auch weiterhin Dienstleistungen anbieten“, heißt es von den Betreibern. Wie es allerdings bei einer längerfristigen Schließung aussehen würde, ist unklar. „Das ist momentan die größte Sorge.“ Bereits vor dem Beschluss des Gesundheitsministeriums waren Maßnahmen angeleitet worden. So wurden unter anderem die Desinfektionsmöglichkeiten ausgeweitet und darauf verwiesen, schon bei leichten Anzeichen einer Krankheit zuhause zu bleiben.

INJOY Siegen

Auch bei INJOY wird man individuelle Möglichkeiten schaffen. Über die Online-Plattform INJOY@home gibt es dort vielfältige Angebote. Was die Beitragszahlungen anbetrifft, hofft Geschäftsführer Gerrit Haug auch auf die Solidarität seiner Mitglieder. Außerdem wird es die Möglichkeit von Gutschriften auf ein Zeitkonto geben, um die Ausfälle zu verteilen. Über mögliche Auswirkungen für die Zukunft möchte sich Haug noch keine Gedanken machen. „Nicht am 16. März. Wir schauen trotzdem positiv in die Zukunft.“