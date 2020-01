Ferndorf ohne Basic und L. Schneider gegen Volmetal

Ferndorf. Seit einer knappen Woche sind die Zweitliga-Handballer des TuS Ferndorf nach der kurzen Pause über Weihnachten und den Jahreswechsel wieder in ihrem Trainingsmodus. Bis zur Wiederaufnahme des Punktspielbetriebs am Samstag, 1. Februar, mit dem Heimspiel gegen TuSEM Essen bereitet sich der Tabellenzwölfte vor. Zwei Testspiele hat Trainer Michael Lerscht integriert, allerdings haben sich dabei nicht alle seine Wünsche erfüllt.

Am 25. Januar gegen die HSG Wetzlar

Höhepunkt wird die Partie am Samstag, 25. Januar, um 20 Uhr in der Rassberg-Sporthalle in Neunkirchen gegen den Bundesligisten HSG Wetzlar sein. Bereits für das nächste Wochenende wollte der Gernsdorfer seine Mannschaft mit einem starken Testspiel-Gradmesser fordern, doch Erstligist Die Eulen Ludwigshafen sagte ebenso wie der ThSV Eisenach.

Die Partie hätte am Freitag stattgefunden. Die Alternative ist nun in dieser Woche ein Drittligist als Gegner – und dies bereits am Dienstag: Um 19.30 Uhr spielt Ferndorf gegen Nord-West-Drittligist TuS Volmetal, der am vergangenen Wochenende spielfrei war.

Im Training umgeknickt

Gegen die Hagener muss Michael Lerscht weiter auf Marijan Basic (Achillessehnenprobleme) verzichten. Bereits vor dem Hamburg-Spiel war Lucas Schneider im Training umgeknickt. „Wir schonen ihn diese Woche noch“, so Michael Lerscht, der nach längerer Abstinenz aber wieder auf den Rückraumlinken Jonas Müller zurück greifen kann. Er ist schmerzfrei und hat bereits das volle Trainingspensum absolviert.