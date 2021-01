Ferndorf-Konkurrent zieht die Reißleine

Emsdetten/Ferndorf. Der TV Emsdetten hat sich von Trainer Aaron Ziercke getrennt. Darüber hinaus gibt es weitere wichtige Personalien in der 2. Bundesliga.

- Der TV Emsdetten hat sich von Trainer Aaron Ziercke getrennt, der die Geschicke der Zweitliga-Mannschaft erst seit Februar 2020 geleitet hatte. Sein Vertrag wäre zum Saisonende 2021 ausgelaufen. Als Nachfolger wird der Niederländer Peter Portengen das Traineramt übernehmen. "Die Leistungen unserer Mannschaft seit Saisonbeginn entsprachen nicht den Erwartungen. In enger Absprache mit unserem Sportlichen Leiter André Kropp sahen wir uns in Hinsicht auf die jetzige Tabellensituation verpflichtet, einen neuen Impuls zu setzen", erläuterte Geschäftsführer Frank Wiesner. Die Nordmünsterländer belegen zurzeit den letzten Platz. Ferndorf spielte am 25. November in der Emshalle 31:31. Peter Portengen ist als Trainer mehrfacher niederländischer Meister, Vizemeister und Pokalsieger mit SV Dalfsen, Kras Volendam und E&O-Handbal. Als Spieler bestritt er 128 internationale Spiele für die Niederlande und war von 2009 bis 2016 gemeinsam mit Henk Groener, ehemaliger Trainer des TV Emsdetten, Coach der niederländischen Frauen-Nationalmannschaft. Zudem wurde er 2007, 2008 und 2012 zum Trainer des Jahres in den Niederlanden gewählt. Portengen erhält einen Vertrag bis 30. Juni 2021.

- Der zum Saisonende auslaufende Vertrag mit dem tschechischen Rechtsaußen Tomas Pavlicek beim Dessau-Roßlauer HV wird nicht verlängert. Der 34-Jährige und der DRHV werden die Zusammenarbeit nach zehn gemeinsamen Jahren allerdings schon zum jetzigen Zeitpunkt beenden. Publikumsliebling Pavlicek wechselte zur Saison 2011/2012 von seinem Heimatverein HCB OKD Karvina in die Bauhausstadt und spielte seine zehnte Saison für die Biber. In fast 300 Spielen erzielte er 1182 Tore für die Blau-Weißen. Chef-Trainer Uwe Jungandreas sagte: "Die Gesamtstruktur der Mannschaft macht es erforderlich, uns auf den Linkshänderpositionen neu aufzustellen."

- Personeller Rückschlag für den HC Elbflorenz. Rechtsaußen Nils Gugisch hat sich im letzten Ligaspiel am 30. Dezember gegen Eisenach eine schwere Knieverletzung zugezogen. Bei Gugisch wurde ein Riss des vorderen Kreuzbandes und des Außenminiskus im linken Knie diagnostiziert. Demnach wird er in dieser Saison nicht mehr für den HC Elbflorenz auflaufen können.